8(383)207-84-47
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Метеостанция Ea2 AL808

Артикул: 231897
Метеостанция Ea2 AL808
2 910 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 231897
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендEa2
Тип товараМетеостанции
Барометресть, отображение на экране атмосферного давления
Выносной датчикбеспроводной (радиус приема 30 м), макс. число датчиков - 3, в комплекте - 1
Диапазон показателей температурыот -40 до 50 °C
Дисплейс подстветкой
Дополнительные функциипрогноз погоды, сохранение температурных значений, часы, будильник, обычный календарь
Измерение температуры (OUT)есть
Отображение информациицифры и символы, выбор единиц измерения
Питаниеавтономное, батареи типа ААА, индикация уровня заряда
Размеры (ВхШхТ)168х80х19 мм
Метеостанция Ea2 AL808 при помощи датчика с беспроводным подключением контролирует температурные показатели на улице, измеряет атмосферное давление и уровень влажности. И, в соответствии с полученными данными, прогнозирует изменения погодных условий на последующие 24 часа. Станция работает единовременно с тремя датчиками (в наборе поставляется один), радиус получения сигнала которых равняется 30 метрам.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Метеостанция Ea2 AL808 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2910 руб., вам надо позвонить по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Новосибирске

8 (383) 207-84-47

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...