Метеостанция Ea2 ED603

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Ea2
|Тип товара
|Метеостанции
|Барометр
|есть
|Выносной датчик
|беспроводной (радиус приема 30 м), макс. число датчиков - 3, в комплекте - 1
|Диапазон показателей температуры
|от -40 до 50 °C
|Дисплей
|с подстветкой
|Дополнительные функции
|прогноз погоды, сохранение температурных значений, часы, будильник, обычный календарь
|Звуковая индикация
|есть
|Измерение температуры (OUT)
|есть
|Отображение информации
|цифры и символы, выбор единиц измерения
|Передача данных
|сбор данных каждые 40 с, частота передачи 433,92 МГц
|Питание
|автономное, батареи типа ААА, индикация уровня заряда
|Размеры (ВхШхТ)
|158х80х19 мм
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