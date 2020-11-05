Метеостанция Oregon Scientific WMR500

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Oregon
|Тип товара
|Метеостанции
|Барометр
|есть
|Выносной датчик
|беспроводной (радиус приема 300 м)
|Дополнительные функции
|прогноз погоды, сохранение температурных значений, часы, лунный календарь
|Звуковая индикация
|есть
|Измерение температуры (OUT)
|есть
|Отображение информации
|цифры и символы
|Передача данных
|частота передачи 868 MГц
|Питание
|автономное/от сети, батареи типа АА (в комплекте)
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