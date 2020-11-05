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Главная Фотоаппараты и видеокамеры Фотооборудование Осветители Fancier Прибор постоянного света Fancier светодиодный FAN-PADLED112, 12W,112 LED,3200-5500K

Прибор постоянного света Fancier светодиодный FAN-PADLED112, 12W,112 LED,3200-5500K

Артикул: 231851
  • Прибор постоянного света Fancier светодиодный FAN-PADLED112, 12W,112 LED,3200-5500K - фото 1
  • Прибор постоянного света Fancier светодиодный FAN-PADLED112, 12W,112 LED,3200-5500K - фото 2
  • Прибор постоянного света Fancier светодиодный FAN-PADLED112, 12W,112 LED,3200-5500K - фото 3
  • Прибор постоянного света Fancier светодиодный FAN-PADLED112, 12W,112 LED,3200-5500K - фото 4
  • Прибор постоянного света Fancier светодиодный FAN-PADLED112, 12W,112 LED,3200-5500K - фото 5
Прибор постоянного света Fancier светодиодный FAN-PADLED112, 12W,112 LED,3200-5500K - фото 1
Прибор постоянного света Fancier светодиодный FAN-PADLED112, 12W,112 LED,3200-5500K - фото 2
Прибор постоянного света Fancier светодиодный FAN-PADLED112, 12W,112 LED,3200-5500K - фото 3
Прибор постоянного света Fancier светодиодный FAN-PADLED112, 12W,112 LED,3200-5500K - фото 4
Прибор постоянного света Fancier светодиодный FAN-PADLED112, 12W,112 LED,3200-5500K - фото 5
2 685 руб. 
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+ 71 КэтКоинов
Артикул: 231851
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFancier
Тип товараОсветитель
Тип осветителясветодиодный
Выходная мощность, Вт12
Цветовая температура3200-5500K
Байонет1/4 дюйм.
Размеры, см17.5х16.8х2.7
Вес, кг0.25
Накамерный светодиодный светильник. Использует аккумуляторные батареи типа Sony NF или совместимые различной емкости. Батарея устанавливается в отсек сзади на приборе, движением по стрелке до щелчка. Батарея в комплект с прибором не входит и приобретается отдельно. Имеет кронштейн для установки в разъем горячего башмака камеры. Имеет фиксатор наклона на кронштейне по отношению к камере. На кронштейне для установки на горячий башмак есть отверстие с резьбой 1/4 дюйма, которое позволяет устанавливать осветитель на фотоштатив или стойку. На задней части прибора есть кнопка включения/выключения, кнопка проверки емкости батарей с индикатором остаточной емкости и две поворотных ручки - колеса, первое - для установки цветовой температуры (3200-5600K)и второе для установки яркости.


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Прибор постоянного света Fancier светодиодный FAN-PADLED112, 12W,112 LED,3200-5500K - этот товар вы можете купить по цене 2685 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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