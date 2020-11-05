Радиосинхронизатор Lumifor LRT-WT4-UH, 4 канала, универсальный, с держателем для зонта

Радиосинхронизатор для синхронизации фотокамер, оборудованных горячим башмаком c накамерными вспышками Canon, Nikon, Pentax и другими, синхронизируемыми по центральному контакту, а также со студийными осветителями с синхроконтактом 3,5мм. Набор состоит из передатчика, 1-го приемника и дополнительного кабеля для синхронизации со студийными осветителями. Связь осуществляется на частоте 433,075МГц. Передатчик комплектуется батареей типа 23А (12В) - (в комплекте стандартной поставки), приемник - 2мя щелочными батареями размера ААА (приобретаются отдельно). Данный радиосинхронизатор оборудован держателем для фотозонта, что позволяет устанавливать его в паре с зонтом прямо на штатив или студийную стойку, не используя специальную головку-держатель для зонта.