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Телескоп-рефлектор Ньютона Celestron AstroMaster 114 EQ

Артикул: 231824
  • Телескоп-рефлектор Ньютона Celestron AstroMaster 114 EQ - фото 1
  • Телескоп-рефлектор Ньютона Celestron AstroMaster 114 EQ - фото 2
Телескоп-рефлектор Ньютона Celestron AstroMaster 114 EQ - фото 1
Телескоп-рефлектор Ньютона Celestron AstroMaster 114 EQ - фото 2
19 490 руб. 
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+ 503 КэтКоинов
Артикул: 231824
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 3 года
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендCelestron
Тип товараТелескоп
Тип телескопарефлектор
Оптическая схемаНьютона
Диаметр объектива114 мм
Фокусное расстояние объектива1000 мм
Максимальное увеличение269х
Установканапольная
Монтировкаэкваториальная
Материал штативасталь
Вес, кг11.68
Celestron AstroMaster 114 EQ – это качественный зеркальный телескоп на экваториальной монтировке. Диаметр главного зеркала составляет 114 мм. Этого достаточно, чтобы увидеть десятки шаровых звездных скоплений, планетарных и диффузных туманностей и все объекты каталога Мессье.


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Телескоп-рефлектор Ньютона Celestron AstroMaster 114 EQ - по цене 19490 руб. в Новосибирске. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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