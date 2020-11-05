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Термометр Ea2 BL501

Артикул: 231817
Термометр Ea2 BL501
1 610 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 231817
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендEa2
Тип товараТермометр
Выносной датчикбеспроводной (радиус приема 30 м), макс. число датчиков - 3, в комплекте - 1
Диапазон показателей температуры-40 - 50° C
Дисплейс подсветкой
Дополнительные функциисохранение температурных значений, часы, будильник, обычный календарь
Звуковая индикацияесть
Измерение температуры (OUT)есть
Отображение информациицифры, выбор единиц измерения
Передача данныхсбор данных каждые 32 с, частота передачи 433,92 МГц
Питаниеавтономное, батареи типа ААА, индикация уровня заряда
Размеры (ВхШхТ)80х158х19 мм
Термометр Ea2 BL501 позволяет измерить комнатную температуру и с помощью дистанционного датчика узнать показатели температуры на улице. Метеостанция снабжена функциями календаря и часов. Ea2 BL501 может стать отличным аксессуаром на рабочем столе в офисе.


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Самовывоз невозможен
Термометр Ea2 BL501 – стоимость товара 1610 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(383)207-84-47 в Новосибирске. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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