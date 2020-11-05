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Термометр Ea2 EN201

Артикул: 231815
Термометр Ea2 EN201
1 890 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 231815
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендEa2
Тип товараТермометр
Выносной датчикбеспроводной (радиус приема 30 м), макс. число датчиков - 3, в комплекте - 1
Диапазон показателей температуры-40 - 50° C
Дисплейс подсветкой
Дополнительные функциисохранение температурных значений, часы, будильник, обычный календарь
Измерение температуры (OUT)есть
Отображение информациицифры, выбор единиц измерения
Передача данныхчастота передачи 433,92 МГц
Питаниеавтономное, батареи типа ААА, индикация уровня заряда
Размеры (ВхШхТ)80х158х19 мм
Электронный термометр Ea2 EN201 производит измерение температуры внутри помещения и наружной температуры. Обладает памятью минимальных и максимальных значений температуры, имеет встроенные часы и будильник.


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Термометр Ea2 EN201 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1890 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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