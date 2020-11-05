Цифровой диктофон Olympus LS-P4

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Olympus
|Тип товара
|Диктофон
|Вес, кг
|0.075
|Питание
|AAA
|Размеры (ШхВхТ)
|3.9х10.8х1.4 см
|Частотный диапазон
|20-44000 Гц
|Комплектация
|диктофон, документация, упаковка
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