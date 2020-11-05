Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!

Легкое и компактное устройство, которое всегда будет с вами: LS-P4 - это одновременно и полнофункциональный Hi-Res аудиорекордер, и музыкальный проигрыватель. Он сочетает высочайшее качество звука и понятный интерфейс. Четкий динамичный звук и музыка - все, что вам нужно.

Цифровой диктофон Olympus LS-P4 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.