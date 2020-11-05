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Цифровой диктофон Olympus WS-852,серебристый (4ГБ)

Артикул: 231776
  • Цифровой диктофон Olympus WS-852,серебристый (4ГБ) - фото 1
  • Цифровой диктофон Olympus WS-852,серебристый (4ГБ) - фото 2
  • Цифровой диктофон Olympus WS-852,серебристый (4ГБ) - фото 3
  • Цифровой диктофон Olympus WS-852,серебристый (4ГБ) - фото 4
  • Цифровой диктофон Olympus WS-852,серебристый (4ГБ) - фото 5
  • Цифровой диктофон Olympus WS-852,серебристый (4ГБ) - фото 6
  • Цифровой диктофон Olympus WS-852,серебристый (4ГБ) - фото 7
Цифровой диктофон Olympus WS-852,серебристый (4ГБ) - фото 1
Цифровой диктофон Olympus WS-852,серебристый (4ГБ) - фото 2
Цифровой диктофон Olympus WS-852,серебристый (4ГБ) - фото 3
Цифровой диктофон Olympus WS-852,серебристый (4ГБ) - фото 4
Цифровой диктофон Olympus WS-852,серебристый (4ГБ) - фото 5
Цифровой диктофон Olympus WS-852,серебристый (4ГБ) - фото 6
Цифровой диктофон Olympus WS-852,серебристый (4ГБ) - фото 7
4 370 руб. 
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Артикул: 231776
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендOlympus
Тип товараДиктофон
Вес, кг0.077
ПитаниеAAAx2
Размеры (ШхВхТ)3.9х11.2х1.8 см
Частотный диапазон40-17000 Гц
Комплектациядиктофон, документация, упаковка
Стерео микрофон с шумоподавлением и углом охвата 90° позволит вам запечатлеть мельчайшие детали встречи. Независимо от того где находится спикер и в каком направлении расположен микрофон.


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Цифровой диктофон Olympus WS-852,серебристый (4ГБ) - данный товар вы можете купить по цене по цене 4370 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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