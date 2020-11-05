8(383)207-84-47
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 
Главная Фотоаппараты и видеокамеры Аксессуары для экшн-камер GoPro Кейс GoPro для камеры и аксессуаров GoPro ABCCS-001 (Compact Case)

Кейс GoPro для камеры и аксессуаров GoPro ABCCS-001 (Compact Case)

Артикул: 231761
  • GoPro Кейс для камеры и аксессуаров GoPro ABCCS-001 (Compact Case) - фото 1
  • GoPro Кейс для камеры и аксессуаров GoPro ABCCS-001 (Compact Case) - фото 2
  • GoPro Кейс для камеры и аксессуаров GoPro ABCCS-001 (Compact Case) - фото 3
  • GoPro Кейс для камеры и аксессуаров GoPro ABCCS-001 (Compact Case) - фото 4
GoPro Кейс для камеры и аксессуаров GoPro ABCCS-001 (Compact Case) - фото 1
GoPro Кейс для камеры и аксессуаров GoPro ABCCS-001 (Compact Case) - фото 2
GoPro Кейс для камеры и аксессуаров GoPro ABCCS-001 (Compact Case) - фото 3
GoPro Кейс для камеры и аксессуаров GoPro ABCCS-001 (Compact Case) - фото 4
1 392 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 231761
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендGoPro
Тип товара
Вес, гр30
Высота, см20,5
Длина, см13,5
ОсобенностиРазделитель отсеков
Ширина, см6,5
GoPro ABCCS-001 – удобный и лёгкий кейс для экшн-камеры и аксессуаров. Благодаря ему всё, что нужно для съёмки, всегда будет под рукой. Чехол хорошо подходит как для транспортировки, так и для хранения, и обеспечивает надёжную защиту содержимого.


Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для видеокамер, Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для видеосъемки, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Беззеркальные фотоаппараты, Видеокамеры, Зеркальные фотоаппараты, Компактные фотоаппараты, Моментальные фотоаппараты, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Фотопринтеры компактные, Цифровые фоторамки, Чехлы для фотоаппаратов, Штативы и моноподы, Экшн-камеры.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Кейс GoPro для камеры и аксессуаров GoPro ABCCS-001 (Compact Case) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1392 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Новосибирске

8 (383) 207-84-47

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...