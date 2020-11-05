Метеостанция внутренняя Elgato Eve Degree

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Elgato
|Тип товара
|Метеостанции
|Барометр
|260 и 1260 мбар.
|Диапазон показателей температуры
|-18С до 50С
|Дополнительные функции
|Совместимость iPhone, iPad, iPod touch с iOS 10.3 и выше
|Передача данных
|Bluetooth
|Питание
|батареи CR2450
|Размеры (ВхШхТ)
|54х54х15 мм
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