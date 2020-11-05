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Вспышка Falcon Eyes SS-110BJM студийная

Артикул: 231709
  • Вспышка Falcon Eyes SS-110BJM студийная - фото 1
  • Вспышка Falcon Eyes SS-110BJM студийная - фото 2
  • Вспышка Falcon Eyes SS-110BJM студийная - фото 3
  • Вспышка Falcon Eyes SS-110BJM студийная - фото 4
Вспышка Falcon Eyes SS-110BJM студийная - фото 1
Вспышка Falcon Eyes SS-110BJM студийная - фото 2
Вспышка Falcon Eyes SS-110BJM студийная - фото 3
Вспышка Falcon Eyes SS-110BJM студийная - фото 4
4 743 руб. 
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+ 65 КэтКоинов
Артикул: 231709
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFalcon Eyes
Тип товараСтудийные фотовспышки
Время перезарядки0.5-1.1 с
Количество ламп в одной вспышке1
Комплектациявспышка Falcon Eyes SS-110BJM студийная, лампа пилотного света ML-75/G6.35, кабель питания, синхрокабель, инструкция по эксплуатации, гарантийный талон
Ручная регулировка мощностиесть
Совместимые камерыуниверсальная
Тип вспышкистандартная
Вспышка SS-110BJM — это импульсный моноблок Falcon Eyes с посадочным диаметром под насадки 95 мм. Насадки просто одеваются на переднюю часть вспышки, а более массивные насадки для серии SS оснащены специальным четырехвинтовым поджимным кольцом- за счет чего крепятся надежно и уж точно не соскользнут под собственным весом. Используя переходное кольцо Falcon Eyes SN-10 со вспышками SS-110BJM, можно использовать аксессуары с байонетом Bowens.


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Вспышка Falcon Eyes SS-110BJM студийная - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 4743 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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