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Вспышка Falcon Eyes SLS-006S

Артикул: 231697
Вспышка Falcon Eyes SLS-006S
1 330 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 231697
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFalcon Eyes
Тип товараВспышки
Автоматический Zoomнет
Поворотная головканет
Управляющий блок в комплектенет
Тип элементов питанияAA
Стробоскопическая вспышканет
Совместимые камерыуниверсальная
Ручной Zoomнет
Разъем внешней синхронизациинет
Подключение внешнего питаниянет
Особенностицветовая температура: 5500-5600 К
Блокировка мощности вспышкинет
Комплектациялампа, документация
Количество элементов питания2
Количество ламп в одной вспышке1
Дисплейнет
Время перезарядки8 с
Вес, кг0.113
Брекетингнет
Широкоугольный диффузорнет
Легкая, компактная и полностью автономная Лампа вспышка Falcon Eyes SLS-006S - самый компактный и полностью автономный источник света с мощностью импульса 15 Дж. Вспышка SLS-006S совместима с камерами и вспышками всех производителей. Питается от двух универсальных батареек типа АА. Работает по принципу ведомой вспышки со световой ловушкой, срабатывает одновременно с импульсом ведущей вспышки. Монтажное резьбовое отверстие диаметром 1/4 позволит устанавливать вспышку SLS-006S практически на любые штативы и стойки, а скошенная поверхность основания дает возможность установки этой вспышки на горизонтальную поверхность с направлением светового потока вверх под углом 45 градусов. Полная автономность и легкий вес делают вспышку Falcon Eyes SLS-006S очень удобной в использовании. Универсальное применение Благодаря своим компактным размерам и доступной цене, вспышка Falcon Eyes SLS-006S находит самое широкое применение в решении различных задач, например в интерьерной съемке для выделения каких-либо фрагментов на больших площадях, подсветки фона, съемке в тоннелях или пещерах (где вообще нет света), художественной съемке объектов, требующей сложного многогранного освещения, и т.д.


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Самовывоз невозможен
Вспышка Falcon Eyes SLS-006S - стоимость товара 1330 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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