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Главная Фотоаппараты и видеокамеры Фотовспышки Godox Вспышка аккумуляторная Godox Witstro AD600Pro с поддержкой TTL

Вспышка аккумуляторная Godox Witstro AD600Pro с поддержкой TTL

Артикул: 231691
  • Вспышка аккумуляторная Godox Witstro AD600Pro с поддержкой TTL - фото 1
  • Вспышка аккумуляторная Godox Witstro AD600Pro с поддержкой TTL - фото 2
  • Вспышка аккумуляторная Godox Witstro AD600Pro с поддержкой TTL - фото 3
  • Вспышка аккумуляторная Godox Witstro AD600Pro с поддержкой TTL - фото 4
  • Вспышка аккумуляторная Godox Witstro AD600Pro с поддержкой TTL - фото 5
  • Вспышка аккумуляторная Godox Witstro AD600Pro с поддержкой TTL - фото 6
  • Вспышка аккумуляторная Godox Witstro AD600Pro с поддержкой TTL - фото 7
Вспышка аккумуляторная Godox Witstro AD600Pro с поддержкой TTL - фото 1
Вспышка аккумуляторная Godox Witstro AD600Pro с поддержкой TTL - фото 2
Вспышка аккумуляторная Godox Witstro AD600Pro с поддержкой TTL - фото 3
Вспышка аккумуляторная Godox Witstro AD600Pro с поддержкой TTL - фото 4
Вспышка аккумуляторная Godox Witstro AD600Pro с поддержкой TTL - фото 5
Вспышка аккумуляторная Godox Witstro AD600Pro с поддержкой TTL - фото 6
Вспышка аккумуляторная Godox Witstro AD600Pro с поддержкой TTL - фото 7
71 628 руб. 
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+ 637 КэтКоинов
Артикул: 231691
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендGodox
Тип товараВспышки
Автоматическое отключениеесть
Режим ведомой вспышкиесть
Тип элементов питаниясобственный аккумулятор
Тип вспышкиобычная
Стробоскопическая вспышкаесть
Совместимые камерыуниверсальная
Синхронизация по передней шторке затвораесть
Синхронизация по задней шторке затвораесть
Ручная регулировка мощностиесть
Режим ведущей вспышкиесть
Подробнее о совместимых камерахCanon E-TTL II, Nikon i-TTL, SONY, FUJIFILM, OLYMPUS, Panasonic
Ведущее число87 м
Поддержка режимовTTL
Особенностистробоскоп до 100 вспышек в секунду
Комплектациямоноблок с импульсной и пилотной лампами, аккумулятор Witstro WB87, зарядное устройство, кабель питания, защитная крышка (пластиковая)
Количество элементов питания1
Количество ламп в одной вспышке1
Длительность вспышки1/220-1/10100 с
Дисплейесть
Время перезарядки0.01-0.9
Вес, кг2.7
Число срабатываний от одного комплекта батарей360
Godox Witstro AD600Pro – новая, усовершенствованная версия популярного аккумуляторного моноблока AD600. Отличается невероятной скоростью перезарядки: 0.9 с до полной мощности (600 Дж) – как у лучших приборов с питанием от сети. Новый режим повышенной точности цветовой температуры с разбросом всего лишь +/- 75К на всем диапазоне мощности. Мощная пилотная лампа (светодиод 38 Вт) значительно облегчает моделирование света и даже позволяет использовать AD600Pro в качестве источника постоянного освещения. Как и AD600, AD600Pro может работать с камерами Canon, Nikon, Sony, Olympus, Panasonic, Fujifilm и Pentax в авто-режиме (TTL), а также с высокоскоростной синхронизацией до 1/8000 с.


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Самовывоз невозможен
Вспышка аккумуляторная Godox Witstro AD600Pro с поддержкой TTL - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 71628 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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