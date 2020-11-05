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Главная Фотоаппараты и видеокамеры Фотовспышки Godox Вспышка кольцевая Godox Witstro AR400 аккумуляторная

Вспышка кольцевая Godox Witstro AR400 аккумуляторная

Артикул: 231690
  • Вспышка кольцевая Godox Witstro AR400 аккумуляторная - фото 1
  • Вспышка кольцевая Godox Witstro AR400 аккумуляторная - фото 2
  • Вспышка кольцевая Godox Witstro AR400 аккумуляторная - фото 3
  • Вспышка кольцевая Godox Witstro AR400 аккумуляторная - фото 4
  • Вспышка кольцевая Godox Witstro AR400 аккумуляторная - фото 5
  • Вспышка кольцевая Godox Witstro AR400 аккумуляторная - фото 6
  • Вспышка кольцевая Godox Witstro AR400 аккумуляторная - фото 7
Вспышка кольцевая Godox Witstro AR400 аккумуляторная - фото 1
Вспышка кольцевая Godox Witstro AR400 аккумуляторная - фото 2
Вспышка кольцевая Godox Witstro AR400 аккумуляторная - фото 3
Вспышка кольцевая Godox Witstro AR400 аккумуляторная - фото 4
Вспышка кольцевая Godox Witstro AR400 аккумуляторная - фото 5
Вспышка кольцевая Godox Witstro AR400 аккумуляторная - фото 6
Вспышка кольцевая Godox Witstro AR400 аккумуляторная - фото 7
37 887 руб. 
Купить
+ 338 КэтКоинов
Артикул: 231690
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендGodox
Тип товараВспышки
Ведущее число36 м
Вес, кг1.4
Время перезарядки0.50-2.80 c
Дисплейнет
Длительность вспышки1/300-1/10000 с
Комплектациявспышка, аккумулятор, зарядное устройство, рассеиватель, крепление для камеры, крепление на стойку
Особенностисинхрокабель 3,5мм/разъем синхронизации с ПК, синхронизация ведомой вспышки, кнопка тестовой вспышки, разъем для беспроводной синхронизации
Поворотная головканет
Ручная регулировка мощностиесть
Совместимые камерыуниверсальная фотовспышка
Тип вспышкикольцевая
Тип элементов питаниясобственный аккумулятор
Мощная кольцевая вспышка AR400 обеспечивает бестеневое освещение и равномерные световые эффекты при высокой мощности и компактном корпусе. Новый дизайн со встроенной литиевой аккумуляторной батареей позволяет приобрести новый опыт в освещении.


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Вспышка кольцевая Godox Witstro AR400 аккумуляторная - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 37887 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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