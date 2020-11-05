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Вспышка накамерная Falcon Eyes S-Flash 200 TTL-S

Артикул: 231689
  • Вспышка накамерная Falcon Eyes S-Flash 200 TTL-S - фото 1
  • Вспышка накамерная Falcon Eyes S-Flash 200 TTL-S - фото 2
  • Вспышка накамерная Falcon Eyes S-Flash 200 TTL-S - фото 3
  • Вспышка накамерная Falcon Eyes S-Flash 200 TTL-S - фото 4
  • Вспышка накамерная Falcon Eyes S-Flash 200 TTL-S - фото 5
Вспышка накамерная Falcon Eyes S-Flash 200 TTL-S - фото 1
Вспышка накамерная Falcon Eyes S-Flash 200 TTL-S - фото 2
Вспышка накамерная Falcon Eyes S-Flash 200 TTL-S - фото 3
Вспышка накамерная Falcon Eyes S-Flash 200 TTL-S - фото 4
Вспышка накамерная Falcon Eyes S-Flash 200 TTL-S - фото 5
5 845 руб. 
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Артикул: 231689
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFalcon Eyes
Тип товараВспышки
Автоматическое отключениеесть
Режим ведомой вспышкиесть
Управляющий блок в комплектенет
Угол поворота по горизонтали180 градусов
Угол поворота вниз7 градусов
Угол поворота вверх90 градусов
Угол освещения24 мм
Тип элементов питанияAA
Тип вспышкиобычная
Стробоскопическая вспышкаесть
Совместимые камерыMinolta/Sony
Синхронизация по задней шторке затвораесть
Ручная регулировка мощностиесть
Режим ведущей вспышкиесть
Подключение внешнего питаниянет
Брекетингесть
Поддержка режимовTTL
Поворотная головкаесть
Пилотный светесть
Особенностидиапазон работы 8-15 м
Максимальный угол освещения (с диффузором)24 мм
Креплениебашмак
Комплектациявспышка накамерная, чехол, мини-штатив, рассеивающий купол, документация
Количество элементов питания2
Количество ламп в одной вспышке1
Дисплейесть
Время перезарядки5 c
Вес, кг0.15
Ведущее число32 м
Число срабатываний от одного комплекта батарей100-1500
Falcon Eyes S-Flash 200 TTL-S HSS – многофункциональная компактная вспышка со светодиодной подсветкой, металлической ножкой и поворотной головкой. Вспышка совместима с системой TTL для работы в полностью автоматическом режиме на камерах Sony. Вспышка поддерживает режимы: автоматический TTL, ручной М, ручной режим ведомой вспышки S1/S2, стробоскоп, LED-подсветка. Надежный и компактный корпус Вес вспышки составляет всего 150 г (без элементов питания), а благодаря компактным размерам вспышка поместится даже в небольшой сумке. Винтовой фиксатор обеспечивает надежное прикрепление вспышки к башмаку камеры с помощью зажимной пластины и стопорного штифта. Высокая мощность Вспышка S-Flash 200 TTL-S HSS с ведущим числом 32 (м, 105 мм, ISO 100) позволяет осветить объект, находящийся на значительном удалении. Поддержка режима TTL Режим TTL позволяет камере автоматически управлять мощностью вспышки, в данном режиме происходит измерение отраженного от объекта света во время серии предварительных срабатываний. Режим «стробоскоп» Multi Усовершенствованная технология позволяет использовать Falcon Eyes S-Flash 200 TTL-S HSS в режиме стробоскопа - вспышка делает установленное пользователем количество импульсов с заданной частотой и продолжительностью, фиксируя движение объекта в разных фазах на одном снимке. Высокоточная ручная настройка 8 уровней мощности от 1/128 до 1/1, каждый уровень имеет 3 подуровня для тонкой настройки, что дает возможность более точной и гибкой регулировки яркости. Режимы S1/S2 Данные режимы используются для создания различных световых схем при установке вспышки вне камеры. В режиме S1 вспышка сработает по первому импульсу от ведущей вспышки, в режиме S2 вспышка пропустит предварительный импульс ведущей TTL вспышки и сработает по основному. В этих двух режимах регулировка мощности импульса ведомой вспышки настраивается вручную. Регулируемая головка Способная наклоняться вверх на 90 и вниз на 7, поворачиваться влево на 60 и вправо на 90, эта вспышка может легко справляется с требованиями к экспозиции для различных сцен. Создавайте мягкое освещение без теней, отражая свет вспышки от стен или потолка. Удобное и легкое управление Интуитивный интерфейс управления и контрастный ЖК-дисплей с подсветкой обеспечивают простоту эксплуатации вспышки. Настраивать режим работы вспышки, тип синхронизации, компенсацию мощности и другие параметры можно используя панель управления на вспышке. Встроенная светодиодная подсветка Благодаря встроенной мощной светодиодной подсветке, расположенной рядом с импульсной лампой, вспышку можно использовать для видеосъемки. Высокий индекс CRI обеспечивает точное воспроизведение цвета. Универсальное питание Питание вспышки осуществляется от двух батарей типоразмера AA. Могут использоваться как алкалиновые батареи, так и Ni-Mh аккумуляторы, которые заряжаются от внешнего аккумулятора типа PowerBank или от адаптера 5В 1А с помощью разъема microUSB на вспышке.


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Вспышка накамерная Falcon Eyes S-Flash 200 TTL-S - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 5845 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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