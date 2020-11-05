8(383)207-84-47
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Вспышка накамерная Falcon Eyes S-Flash 270 TTL-C HSS

Артикул: 231688
  • Вспышка накамерная Falcon Eyes S-Flash 270 TTL-C HSS - фото 1
  • Вспышка накамерная Falcon Eyes S-Flash 270 TTL-C HSS - фото 2
  • Вспышка накамерная Falcon Eyes S-Flash 270 TTL-C HSS - фото 3
  • Вспышка накамерная Falcon Eyes S-Flash 270 TTL-C HSS - фото 4
  • Вспышка накамерная Falcon Eyes S-Flash 270 TTL-C HSS - фото 5
Вспышка накамерная Falcon Eyes S-Flash 270 TTL-C HSS - фото 1
Вспышка накамерная Falcon Eyes S-Flash 270 TTL-C HSS - фото 2
Вспышка накамерная Falcon Eyes S-Flash 270 TTL-C HSS - фото 3
Вспышка накамерная Falcon Eyes S-Flash 270 TTL-C HSS - фото 4
Вспышка накамерная Falcon Eyes S-Flash 270 TTL-C HSS - фото 5
5 845 руб. 
Купить
+ 61 КэтКоинов
Артикул: 231688
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендFalcon Eyes
Тип товараВспышки
FP-синхронизацияесть
Подключение внешнего питаниянет
Управляющий блок в комплектенет
Угол поворота по горизонтали180 градусов
Угол поворота вниз7 градусов
Угол поворота вверх90 градусов
Угол освещения24 мм
Тип элементов питанияAA
Тип вспышкиобычная
Стробоскопическая вспышкаесть
Совместимые камерыCanon
Синхронизация по задней шторке затвораесть
Ручная регулировка мощностиесть
Режим ведущей вспышкиесть
Режим ведомой вспышкиесть
Поддержка режимовTTL, E-TTL
Автоматическое отключениеесть
Поворотная головкаесть
Пилотный светесть
Особенностидиапазон работы 8-15 м
Максимальный угол освещения (с диффузором)24 мм
Креплениебашмак
Комплектациявспышка накамерная, чехол, мини-штатив, рассеивающий купол
Количество элементов питания2
Количество ламп в одной вспышке1
Дисплейесть
Время перезарядки5 c
Вес, кг0.15
Ведущее число32 м
Брекетингесть
Число срабатываний от одного комплекта батарей100-1500
Falcon Eyes S-Flash 270 TTL-C HSS – многофункциональная компактная вспышка со светодиодной подсветкой, металлической ножкой и поворотной головкой. Вспышка совместима с системой ETTL для работы в полностью автоматическом режиме на камерах Canon. Вспышка поддерживает режимы: автоматический ETTL, ручной М, автоматический режим ведущей/ведомой вспышки, ручной режим ведомой вспышки S1/S2, поддержка режима запуска вспышек с функцией HSS, стробоскоп, LED-подсветка. Надежный и компактный корпус Вес вспышки составляет всего 150 г (без элементов питания), а благодаря компактным размерам вспышка поместится даже в небольшой сумке. Ножка крепления вспышки изготовлена из металла, а фиксатор обеспечивает надежное прикрепление вспышки к башмаку камеры с помощью зажимной пластины и стопорного штифта. Высокая мощность Вспышка S-Flash 270 TTL-C HSS с ведущим числом 32 (м, 105 мм, ISO 100) позволяет осветить объект, находящийся на значительном удалении. Поддержка режима ETTL Режим ETTL позволяет камере автоматически управлять мощностью вспышки, в данном режиме происходит измерение отраженного от объекта света во время серии предварительных срабатываний. Режим «стробоскоп» Multi Усовершенствованная технология позволяет использовать Falcon Eyes S-Flash 270 TTL-C HSS в режиме стробоскопа - вспышка делает установленное пользователем количество импульсов с заданной частотой и продолжительностью, фиксируя движение объекта в разных фазах на одном снимке. Высокоточная ручная настройка 8 уровней мощности от 1/128 до 1/1, каждый уровень имеет 3 подуровня для тонкой настройки, что дает возможность более точной и гибкой регулировки яркости. Режимы S1/S2 Данные режимы используются для создания различных световых схем при установке вспышки вне камеры. В режиме S1 вспышка сработает по первому импульсу от ведущей вспышки, в режиме S2 вспышка пропустит предварительный импульс ведущей TTL вспышки и сработает по основному. В этих двух режимах регулировка мощности импульса ведомой вспышки настраивается вручную. Запуск ведомых вспышек с функцией HSS Режим Master HSS позволяет вспышке S-Flash 270 TTL-C HSS дистанционно управлять работой ведомых вспышек поддерживающих режим высокоскоростной синхронизации и экспонировать кадры, снятые с высокой скоростью затвора (с выдержкой короче выдержки синхронизации) в режиме приоритета диафрагмы для съемки портретов с заполняющей вспышкой. Данный режим можно использовать, например, при съемке на улице в дневное время с большим открытием диафрагмы, в таком случае для правильного экспонирования может потребоваться выдержка короче выдержки синхронизации. Брекетинг вспышки Вспышка позволяет снять три кадра с автоматическим изменением мощности вспышки для каждого кадра в диапазоне до ±3 ступеней с шагом 1/3 ступени. Брекетинг экспозиции особенно полезен в сложных условиях освещения, когда трудно подобрать верную экспозицию или для последующего создания изображения с расширенным динамическим диапазоном (HDR). Синхронизация по передней или задней шторке Возможность синхронизации по передней (первой) или задней (второй) шторке дает возможность экспериментировать и придумывать новые оригинальные кадры. Например, при синхронизации по задней (второй) шторке, когда вспышка срабатывает непосредственно перед закрытием затвора, с помощью длительной выдержки можно создать следующий за объектом световой шлейф. Дистанционное управление ведомыми вспышками Вспышка Falcon Eyes S-Flash 270 TTL-C HSS может работать на камере в качестве ведущей или отдельно от камеры в качестве ведомой, это позволит осветить объект с любой стороны или подсветить тени. Вспышка срабатывает дистанционно благодаря встроенному оптическому управлению в полностью автоматическом или ручном режиме. Возможно одновременное использование нескольких вспышек S-Flash 270 TTL-C HSS отдельно или в группах (4 канала 3 группы) и использование в сочетании с другими совместимыми с системой EOS вспышками. Режим ведущей вспышки поддерживает функции: ETTL с экспокоррекцией, M, Multi, брекетинг, соотношение мощностей Ratio, управление группами и каналами. Ведущая вспышка может быть исключена из участия в экспонировании кадра, в этом случае сработают только ведомые вспышки. Регулируемая головка Способная наклоняться вверх на 90 и вниз на 7, поворачиваться влево на 60 и вправо на 90, эта вспышка может легко справляется с требованиями к экспозиции для различных сцен. Создавайте мягкое освещение без теней, отражая свет вспышки от стен или потолка. Удобное и легкое управление Интуитивный интерфейс управления и контрастный ЖК-дисплей с подсветкой обеспечивают простоту эксплуатации вспышки. Настраивать режим работы вспышки, тип синхронизации, компенсацию мощности и другие параметры можно используя панель управления на вспышке или через меню камеры (зависит от модели камеры). Встроенная светодиодная подсветка Благодаря встроенной мощной светодиодной подсветке, расположенной рядом с импульсной лампой, вспышку можно использовать для видеосъемки. Высокий индекс CRI обеспечивает точное воспроизведение цвета. Универсальное питание Питание вспышки осуществляется от двух батарей типоразмера AA. Могут использоваться как алкалиновые батареи, так и Ni-Mh аккумуляторы, которые заряжаются от внешнего аккумулятора типа PowerBank или от адаптера 5В 1А с помощью разъема microUSB на вспышке.


Смотрите также: Аккумуляторы и зарядные устройства для видеокамер, Аккумуляторы и зарядные устройства для фотоаппаратов, Аксессуары для видеосъемки, Аксессуары для фотоаппаратов, Аксессуары для экшн-камер, Беззеркальные фотоаппараты, Видеокамеры, Зеркальные фотоаппараты, Компактные фотоаппараты, Моментальные фотоаппараты, Объективы, Оптические приборы, Прицелы и аксессуары, Ручные стабилизаторы и стедикамы, Светофильтры, Устройства звукозаписи, Фотовспышки, Фотооборудование, Фотопринтеры компактные, Цифровые фоторамки, Чехлы для фотоаппаратов, Штативы и моноподы, Экшн-камеры.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Вспышка накамерная Falcon Eyes S-Flash 270 TTL-C HSS - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 5845 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Новосибирске

8 (383) 207-84-47

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...