Вспышка накамерная Falcon Eyes X-Flash 910SB TTL-N HSS

Falcon Eyes X-Flash 910SB TTL-N HSS – мощная профессиональная автоматическая накамерная вспышка i-TTL с ведущим числом 60 (м, 105 мм, ISO 100), совместима с фотокамерами Nikon. Широкий набор функций и режимов работы позволят полностью контролировать освещение. Удобство эксплуатации обеспечивается интуитивным управлением и отличной эргономикой. Питание вспышки обеспечивается 4 элементами типоразмера AA либо внешними совместимыми источниками. Поддержка режима i-TTL Режим i-TTL позволяет камере автоматически управлять мощностью вспышки, в данном режиме происходит измерение отраженного от объекта света во время серии предварительных срабатываний. Вспышка совместима с зеркальными камерами форматов DX и FX. Режим «стробоскоп» RPT Усовершенствованная технология позволяет использовать Falcon Eyes X-Flash 910SB TTL-N HSS в режиме стробоскопа - вспышка делает установленное пользователем количество импульсов с заданной частотой и продолжительностью, фиксируя движение объекта в разных фазах на одном снимке. Высокоточная ручная настройка 8 уровней мощности от 1/128 до 1/1, каждый уровень имеет 3 подуровня для тонкой настройки, что дает возможность более точной и гибкой регулировки яркости. Режимы S1/S2 Данные режимы используются для создания различных световых схем при установке вспышки вне камеры. В режиме S1 вспышка сработает по первому импульсу от ведущей вспышки, в режиме S2 вспышка пропустит предварительный импульс ведущей TTL вспышки и сработает по основному. В этих двух режимах регулировка мощности импульса ведомой вспышки настраивается вручную. Фиксация экспозиции при съемке со вспышкой (FV Lock) Обеспечивает фиксацию мощности импульса для правильной экспозиции определенного участка кадра при последующем смещении композиции кадра. Автоматическая высокоскоростная синхронизация FP Режим FP позволяет вспышке экспонировать кадры, снятые с высокой скоростью затвора (с выдержкой короче выдержки синхронизации) в режиме приоритета диафрагмы для съемки портретов с заполняющей вспышкой. Данный режим можно использовать, например, при съемке на улице в дневное время с большим открытием диафрагмы, в таком случае для правильного экспонирования может потребоваться выдержка короче выдержки синхронизации. Режим медленной синхронизации и функция подавления эффекта красных глаз Режим медленной синхронизации позволит автоматически экспонировать кадры, снятые с длинной выдержкой, когда внешнего освещения для создания красивого снимка не хватает. Вспышка поддерживает функцию подавления эффекта красных глаз, перед съемкой производится три предварительных импульса с уменьшенной мощностью. Автоматический и ручной выбор угла освещения Угол светового пучка вспышки может быть задан вручную или автоматически в соответствии с фокусным расстоянием объектива от 18 до 180 мм. Для увеличения угла рассеивания вспышки при использовании широкоугольных объективов (с фокусным расстоянием до экв. 14 мм), можно воспользоваться встроенной выдвижной рассеивающей панелью. Синхронизация по передней или задней шторке Возможность синхронизации по передней (первой) или задней (второй) шторке дает возможность экспериментировать и придумывать новые оригинальные кадры. Например, при синхронизации по задней (второй) шторке, когда вспышка срабатывает непосредственно перед закрытием затвора, с помощью длительной выдержки можно создать следующий за объектом световой шлейф. Пользовательские функции Вспышка обеспечивает расширенные настройки, которые можно установить с помощью режима пользовательских функций в соответствии с предпочтениями съемки. Меню позволяет установить режим энергосбережения, вкл/выкл подсветку ЖК-дисплея и подсветку автофокуса, выбрать режим работы пилотной лампы, разрешить ручной выбор значения диафрагмы, а также настроить другие параметры. Система креативного освещения Система креативного освещения обеспечивает полный контроль над освещением и позволяет синхронизировать вспышку и фотоаппарат без необходимости использования дополнительных устройств. Управлять вспышкой X-Flash 910SB TTL-N HSS можно дистанционно с помощью оптических сигналов в пределах прямой видимости не только в ручном, но и в полностью автоматическом режиме, используя технологию i-TTL. X-Flash 910SB TTL-N HSS работает в качестве ведомой или ведущей вспышки в системе из нескольких совместимых с системой Nikon вспышек. Функция отключения срабатывания ведущей вспышки поможет исключить ведущую вспышку из участия в экспонировании кадра, чтобы срабатывали только ведомые вспышки. Регулируемая головка Головку вспышки X-Flash 910SB TTL-N HSS можно опускать на 7° или поднимать на 90°, поворачивать вправо или влево на 180°. Поворот головки позволит отражать свет вспышки от потолка или стен для того, чтобы создать более мягкое освещение объекта, например, при съемке портретов. Встроенная выдвижная отражающая панель поможет совместить прямой высококонтрастный свет с мягким отраженным светом и добиться ярких бликов в глазах модели, освещенной мягким светом. Удобное и легкое управление Интуитивный интерфейс управления и контрастный ЖК-дисплей с подсветкой обеспечивают простоту эксплуатации вспышки. Настраивать режим работы вспышки, тип синхронизации, компенсацию мощности и другие параметры можно используя панель управления на вспышке или через меню камеры (зависит от модели камеры).