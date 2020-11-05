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Главная Фотоаппараты и видеокамеры Фотовспышки Godox Вспышка накамерная Godox Ving V1S TTL с круглой головкой для Sony

Вспышка накамерная Godox Ving V1S TTL с круглой головкой для Sony

Артикул: 231670
  • Вспышка накамерная Godox Ving V1S TTL с круглой головкой для Sony - фото 1
  • Вспышка накамерная Godox Ving V1S TTL с круглой головкой для Sony - фото 2
  • Вспышка накамерная Godox Ving V1S TTL с круглой головкой для Sony - фото 3
Вспышка накамерная Godox Ving V1S TTL с круглой головкой для Sony - фото 1
Вспышка накамерная Godox Ving V1S TTL с круглой головкой для Sony - фото 2
Вспышка накамерная Godox Ving V1S TTL с круглой головкой для Sony - фото 3
19 852 руб. 
Купить
+ 203 КэтКоинов
Артикул: 231670
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендGodox
Тип товараВспышки
Автоматический Zoomесть
Режим ведомой вспышкиесть
Угол поворота по горизонтали330
Угол поворота вниз7 градусов
Угол поворота вверх120
Тип элементов питаниясобственный аккумулятор
Тип вспышкиобычная
Стробоскопическая вспышкаесть
Совместимые камерыSony
Синхронизация по передней шторке затвораесть
Синхронизация по задней шторке затвораесть
Ручной Zoomесть
Режим ведущей вспышкиесть
Поддержка режимовTTL
Автоматическое отключениеесть
Поворотная головкаесть
Пилотный светнет
Особенностицветовая температура 5600±200К
Креплениебашмак
Комплектациявспышка, батарея, зарядное устройство, USB зарядное устройство, USB кабель, мини-стойка, чехол, руководство по эксплуатации
Количество элементов питания1
Количество ламп в одной вспышке1
Длительность вспышки1/300-1/20000 с
Дисплейесть
Время перезарядки1.5 с
Вес, кг0.42
Число срабатываний от одного комплекта батарей480
Круглая форма головки является одной из основных особенностей вспышки - это позволяет получить совершенно круглый световой пучок света студийного качества для мягкого и естественного освещения. Зумирование головки вспышки управляется автоматически или вручную, диапазон зумирования 28 - 105 мм позволяет создать необходимый угол свечения для экономии батареи и сокращения времени перезарядки. Головка вращается по горизонтали на 330° и имеет угол наклона от -7° до +120°, это означает возможность отклоняться назад без необходимости поворота головки, благодаря этому повышается эффективность съемки в отраженном свете.


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Вспышка накамерная Godox Ving V1S TTL с круглой головкой для Sony - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 19852 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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