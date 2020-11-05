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Главная Фотоаппараты и видеокамеры Фотовспышки Godox Вспышка накамерная Godox Ving V350O TTL аккумуляторная для Olympus

Вспышка накамерная Godox Ving V350O TTL аккумуляторная для Olympus

Артикул: 231667
  • Вспышка накамерная Godox Ving V350O TTL аккумуляторная для Olympus - фото 1
  • Вспышка накамерная Godox Ving V350O TTL аккумуляторная для Olympus - фото 2
  • Вспышка накамерная Godox Ving V350O TTL аккумуляторная для Olympus - фото 3
  • Вспышка накамерная Godox Ving V350O TTL аккумуляторная для Olympus - фото 4
  • Вспышка накамерная Godox Ving V350O TTL аккумуляторная для Olympus - фото 5
Вспышка накамерная Godox Ving V350O TTL аккумуляторная для Olympus - фото 1
Вспышка накамерная Godox Ving V350O TTL аккумуляторная для Olympus - фото 2
Вспышка накамерная Godox Ving V350O TTL аккумуляторная для Olympus - фото 3
Вспышка накамерная Godox Ving V350O TTL аккумуляторная для Olympus - фото 4
Вспышка накамерная Godox Ving V350O TTL аккумуляторная для Olympus - фото 5
12 718 руб. 
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+ 133 КэтКоинов
Артикул: 231667
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендGodox
Тип товараВспышки
FP-синхронизацияесть
Режим ведомой вспышкиесть
Угол поворота по горизонтали270 градусов
Угол поворота вниз7 градусов
Угол поворота вверх90 градусов
Угол освещения24-105 мм
Тип элементов питаниясобственный аккумулятор
Тип вспышкиобычная
Стробоскопическая вспышкаесть
Совместимые камерыOlympus/Panasonic
Синхронизация по задней шторке затвораесть
Ручной Zoomесть
Режим ведущей вспышкиесть
Подключение внешнего питаниянет
Автоматический Zoomесть
Поддержка режимовTTL
Поворотная головкаесть
Особенностимонохромный дисплей с подсветкой
Креплениебашмак
Комплектациявспышка, аккумулятор, зарядное устройство, кабель питания, подставка, рассеиватель, чехол, инструкция
Количество элементов питания1
Количество ламп в одной вспышке1
Длительность вспышки1/350-1/20000 с
Дисплейесть
Время перезарядки0.10-1.70 c
Вес, кг0.29
Ведущее число36 м
Число срабатываний от одного комплекта батарей500
Godox Ving V350O является, по сути, модификацией модели ThinkLite TT350O. В отличие от последней, V350O использует литий-ионный аккумулятор, который обеспечивает большее число срабатываний и сокращает время перезарядки. Кроме того, вам не надо тратить деньги на АА аккумуляторы. Ving V350O обладает серьезным набором функций. Она поддерживает синхронизацию в автоматическом и ручном режиме, по передней или задней шторке, высокоскоростную синхронизацию (HSS), а также может выступать ведущей или ведомой вспышкой с помощью встроенного радиоприемника системы Godox X 2.4 ГГц. Да, эта малютка может командовать другими накамерными и студийными вспышками. Благодаря своей компактности, Godox V350O отлично подходит для использования с беззеркальными камерами Olympus и Panasonic.


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Самовывоз невозможен
Вспышка накамерная Godox Ving V350O TTL аккумуляторная для Olympus - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 12718 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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