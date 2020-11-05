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Главная Фотоаппараты и видеокамеры Фотовспышки Godox Вспышка накамерная Godox Ving V860IIS TTL для Sony

Вспышка накамерная Godox Ving V860IIS TTL для Sony

Артикул: 231661
  • Вспышка накамерная Godox Ving V860IIS TTL для Sony - фото 1
  • Вспышка накамерная Godox Ving V860IIS TTL для Sony - фото 2
  • Вспышка накамерная Godox Ving V860IIS TTL для Sony - фото 3
  • Вспышка накамерная Godox Ving V860IIS TTL для Sony - фото 4
  • Вспышка накамерная Godox Ving V860IIS TTL для Sony - фото 5
  • Вспышка накамерная Godox Ving V860IIS TTL для Sony - фото 6
  • Вспышка накамерная Godox Ving V860IIS TTL для Sony - фото 7
  • Вспышка накамерная Godox Ving V860IIS TTL для Sony - фото 8
  • Вспышка накамерная Godox Ving V860IIS TTL для Sony - фото 9
  • Вспышка накамерная Godox Ving V860IIS TTL для Sony - фото 10
Вспышка накамерная Godox Ving V860IIS TTL для Sony - фото 1
Вспышка накамерная Godox Ving V860IIS TTL для Sony - фото 2
Вспышка накамерная Godox Ving V860IIS TTL для Sony - фото 3
Вспышка накамерная Godox Ving V860IIS TTL для Sony - фото 4
Вспышка накамерная Godox Ving V860IIS TTL для Sony - фото 5
Вспышка накамерная Godox Ving V860IIS TTL для Sony - фото 6
Вспышка накамерная Godox Ving V860IIS TTL для Sony - фото 7
Вспышка накамерная Godox Ving V860IIS TTL для Sony - фото 8
Вспышка накамерная Godox Ving V860IIS TTL для Sony - фото 9
Вспышка накамерная Godox Ving V860IIS TTL для Sony - фото 10
14 941 руб. 
15 090 руб. 
Купить
+ 158 КэтКоинов
Артикул: 231661
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендGodox
Тип товараВспышки
FP-синхронизацияесть
Подключение внешнего питаниянет
Угол поворота по горизонтали360 градусов
Угол поворота вниз7 градусов
Угол поворота вверх90 градусов
Угол освещения20-200 мм
Тип элементов питаниясобственный аккумулятор
Тип вспышкиобычная
Стробоскопическая вспышкаесть
Совместимые камерыSony
Синхронизация по задней шторке затвораесть
Ручной Zoomесть
Ручная регулировка мощностиесть
Режим ведущей вспышкиесть
Режим ведомой вспышкиесть
Поддержка режимовE-TTL II
Автоматический Zoomесть
Поворотная головкаесть
Пилотный светесть
Особенностимонохромный дисплей с подсветкой
Максимальный угол освещения (с диффузором)14 мм
Креплениебашмак
Комплектациявспышка, чехол, подставка, аккумулятор VB-18, зарядное устройство VC-18
Количество элементов питания1
Количество ламп в одной вспышке1
Длительность вспышки1/350-1/20000 с
Дисплейесть
Время перезарядки0.10-1.50 c
Вес, кг0.43
Ведущее число60 м
Брекетингесть
Число срабатываний от одного комплекта батарей650
Вспышка высокой мощности с литий-ионным аккмулятором. Собственный аккумулятор обеспечивает приблизительно в 3 раза больше вспышек (по сравнению с комплектом АА аккумуляторов емкостью 2500 мАч), а также значительно снижает время перезарядки. Ving V860II поддерживает дистанционное TTL управление по оптическому или радиоканалу, т.е. может командовать или подчиняться вспышкам системы Sony, включая встроенные вспышки некоторых камер Sony, а также всем вспышкам Godox системы X. Вспышка поддерживает автоматический режим (TTL), синхронизацию по первой или второй шторке, высокоскоростную синхронизацию (HSS / FP), режим стробоскопа. Есть зум и поворот головки, есть подсветка автофокуса. Металлическая «пятка», высокое качество сборки.


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Вспышка накамерная Godox Ving V860IIS TTL для Sony - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 14941 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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