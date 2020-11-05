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Главная Фотоаппараты и видеокамеры Фотовспышки Godox Вспышка накамерная Godox Witstro AD360II-C с батарейным блоком PB960

Вспышка накамерная Godox Witstro AD360II-C с батарейным блоком PB960

Артикул: 231660
  • Вспышка накамерная Godox Witstro AD360II-C с батарейным блоком PB960 - фото 1
  • Вспышка накамерная Godox Witstro AD360II-C с батарейным блоком PB960 - фото 2
  • Вспышка накамерная Godox Witstro AD360II-C с батарейным блоком PB960 - фото 3
  • Вспышка накамерная Godox Witstro AD360II-C с батарейным блоком PB960 - фото 4
  • Вспышка накамерная Godox Witstro AD360II-C с батарейным блоком PB960 - фото 5
  • Вспышка накамерная Godox Witstro AD360II-C с батарейным блоком PB960 - фото 6
  • Вспышка накамерная Godox Witstro AD360II-C с батарейным блоком PB960 - фото 7
  • Вспышка накамерная Godox Witstro AD360II-C с батарейным блоком PB960 - фото 8
  • Вспышка накамерная Godox Witstro AD360II-C с батарейным блоком PB960 - фото 9
Вспышка накамерная Godox Witstro AD360II-C с батарейным блоком PB960 - фото 1
Вспышка накамерная Godox Witstro AD360II-C с батарейным блоком PB960 - фото 2
Вспышка накамерная Godox Witstro AD360II-C с батарейным блоком PB960 - фото 3
Вспышка накамерная Godox Witstro AD360II-C с батарейным блоком PB960 - фото 4
Вспышка накамерная Godox Witstro AD360II-C с батарейным блоком PB960 - фото 5
Вспышка накамерная Godox Witstro AD360II-C с батарейным блоком PB960 - фото 6
Вспышка накамерная Godox Witstro AD360II-C с батарейным блоком PB960 - фото 7
Вспышка накамерная Godox Witstro AD360II-C с батарейным блоком PB960 - фото 8
Вспышка накамерная Godox Witstro AD360II-C с батарейным блоком PB960 - фото 9
38 949 руб. 
Купить
+ 347 КэтКоинов
Артикул: 231660
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендGodox
Тип товараВспышки
Автоматическое отключениеесть
Подключение внешнего питанияесть
Угол поворота по горизонтали270 градусов
Угол поворота вниз15 градусов
Угол поворота вверх90 градусов
Тип элементов питаниясобственный аккумулятор
Тип вспышкиобычная
Стробоскопическая вспышкаесть
Совместимые камерыCanon EOS
Ручная регулировка мощностиесть
Режим ведущей вспышкиесть
Режим ведомой вспышкиесть
Поддержка режимовTTL
Брекетингесть
Поворотная головкаесть
Особенностиразъемы синхронизации: PC, джек 3.5 мм, радиосинхронизация c камерами других систем через соответствующий трансмитер X1T или XPro TTL, обновления прошивки по USB
Креплениебашмак
Комплектациявспышка, импульсная лампа, рефлектор, рассеиватель, подставка, выносной адаптер, блок питания, кабель питания, зарядное устройство, плечевой ремень, сумка
Количество элементов питания1
Количество ламп в одной вспышке1
Длительность вспышки1/220-1/10000 с
Дисплейесть
Время перезарядки0.05-4.50 c
Вес, кг0.8
Ведущее число80 м
Число срабатываний от одного комплекта батарей450
Самая мощная из накамерных вспышек – Godox Witstro AD360II. Максимальная энергия импульса: 360 Дж, что приблизительно в 5 раз выше, чем у других профессиональных накамерных вспышек типа Speedlite (таких как 600EX-RT). Но дело не только в мощности: открытая импульсная лампа создает такое же ровное распределение света, как у студийных моноблоков. Большое количество совместимых аксессуаров: портретная тарелка, зонтичный рефлектор, компактный октабокс, конус (снут), соты и цветные фильтры, любые насадки с байонетом Bowens S (через адаптер). Беспроводная синхронизация, включая TTL режим и режим высокоскоростной синхронизации HSS до 1/8000 с.


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Вспышка накамерная Godox Witstro AD360II-C с батарейным блоком PB960 - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 38949 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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