Вспышка накамерная Godox Witstro AD360II-C с батарейным блоком PB960

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|Этот товар можно купить в кредит
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Godox
|Тип товара
|Вспышки
|Автоматическое отключение
|есть
|Подключение внешнего питания
|есть
|Угол поворота по горизонтали
|270 градусов
|Угол поворота вниз
|15 градусов
|Угол поворота вверх
|90 градусов
|Тип элементов питания
|собственный аккумулятор
|Тип вспышки
|обычная
|Стробоскопическая вспышка
|есть
|Совместимые камеры
|Canon EOS
|Ручная регулировка мощности
|есть
|Режим ведущей вспышки
|есть
|Режим ведомой вспышки
|есть
|Поддержка режимов
|TTL
|Брекетинг
|есть
|Поворотная головка
|есть
|Особенности
|разъемы синхронизации: PC, джек 3.5 мм, радиосинхронизация c камерами других систем через соответствующий трансмитер X1T или XPro TTL, обновления прошивки по USB
|Крепление
|башмак
|Комплектация
|вспышка, импульсная лампа, рефлектор, рассеиватель, подставка, выносной адаптер, блок питания, кабель питания, зарядное устройство, плечевой ремень, сумка
|Количество элементов питания
|1
|Количество ламп в одной вспышке
|1
|Длительность вспышки
|1/220-1/10000 с
|Дисплей
|есть
|Время перезарядки
|0.05-4.50 c
|Вес, кг
|0.8
|Ведущее число
|80 м
|Число срабатываний от одного комплекта батарей
|450
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