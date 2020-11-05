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Вспышка студийная Falcon Eyes GT-480

Артикул: 231654
  • Вспышка студийная Falcon Eyes GT-480 - фото 1
  • Вспышка студийная Falcon Eyes GT-480 - фото 2
  • Вспышка студийная Falcon Eyes GT-480 - фото 3
  • Вспышка студийная Falcon Eyes GT-480 - фото 4
  • Вспышка студийная Falcon Eyes GT-480 - фото 5
  • Вспышка студийная Falcon Eyes GT-480 - фото 6
  • Вспышка студийная Falcon Eyes GT-480 - фото 7
Вспышка студийная Falcon Eyes GT-480 - фото 1
Вспышка студийная Falcon Eyes GT-480 - фото 2
Вспышка студийная Falcon Eyes GT-480 - фото 3
Вспышка студийная Falcon Eyes GT-480 - фото 4
Вспышка студийная Falcon Eyes GT-480 - фото 5
Вспышка студийная Falcon Eyes GT-480 - фото 6
Вспышка студийная Falcon Eyes GT-480 - фото 7
30 959 руб. 
Купить
+ 298 КэтКоинов
Артикул: 231654
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFalcon Eyes
Тип товараСтудийные фотовспышки
Вес, кг2.5
Время перезарядки0.04-4.5 с
Высота, см11
Дисплейесть
Длина, см23
Количество ламп в одной вспышке1
Комплектациявспышка GT-480 со встроенным светодиодом, аккумулятор AC-GT 480?6000 mAh, 12V, зарядное с устройство 12.6V, 1500 mAh, сетевой кабель, рефлектор 180 мм, байонет Bowens, радиопускатель (дальность до 100 м), рукоятка 110 мм (пластик), крепеж на стойку с отверстием под зонт (металл), наплечный ремень для вспышки, светофильтры (синий, желтый, красный, зеленый, матовый), гарантия и инструкция на русском языке
КреплениеBowens
Ручная регулировка мощностиесть
Совместимые камерыуниверсальная
Тип вспышкистандартная
Ширина, см11
Вспышка GT480 (байонет Bowens) предлагает владельцу уникальное сочетание характеристик, мобильности и привлекательной цены. GT480 выполнена в форм-факторе классического студийного моноблока, но несет «на борту» емкий аккумулятор, дающий возможность получения ультракоротких импульсов, ранее доступных только генераторными комплектам. Из особенностей еще отметим и встроенный 16-канальный приемник радиосинхронизатора. В комплекте с GT480 идет управляющий радиосинхронизатор, устанавливаемый в горячий башмак вашего фотоаппарата. Вспышка GT480 (байонет Bowens) предлагает владельцу уникальное сочетание характеристик, мобильности и привлекательной цены. GT480 выполнена в форм-факторе классического студийного моноблока, но несет «на борту» емкий аккумулятор, дающий возможность получения ультракоротких импульсов, ранее доступных только генераторным комплектам.


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Вспышка студийная Falcon Eyes GT-480 - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 30959 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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