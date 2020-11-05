Вспышка студийная Falcon Eyes GT-480

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|Этот товар можно купить в кредит
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Falcon Eyes
|Тип товара
|Студийные фотовспышки
|Вес, кг
|2.5
|Время перезарядки
|0.04-4.5 с
|Высота, см
|11
|Дисплей
|есть
|Длина, см
|23
|Количество ламп в одной вспышке
|1
|Комплектация
|вспышка GT-480 со встроенным светодиодом, аккумулятор AC-GT 480?6000 mAh, 12V, зарядное с устройство 12.6V, 1500 mAh, сетевой кабель, рефлектор 180 мм, байонет Bowens, радиопускатель (дальность до 100 м), рукоятка 110 мм (пластик), крепеж на стойку с отверстием под зонт (металл), наплечный ремень для вспышки, светофильтры (синий, желтый, красный, зеленый, матовый), гарантия и инструкция на русском языке
|Крепление
|Bowens
|Ручная регулировка мощности
|есть
|Совместимые камеры
|универсальная
|Тип вспышки
|стандартная
|Ширина, см
|11
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