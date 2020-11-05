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Вспышка студийная Falcon Eyes Sprinter II 300 BW

Артикул: 231650
  • Вспышка студийная Falcon Eyes Sprinter II 300 BW - фото 1
  • Вспышка студийная Falcon Eyes Sprinter II 300 BW - фото 2
  • Вспышка студийная Falcon Eyes Sprinter II 300 BW - фото 3
Вспышка студийная Falcon Eyes Sprinter II 300 BW - фото 1
Вспышка студийная Falcon Eyes Sprinter II 300 BW - фото 2
Вспышка студийная Falcon Eyes Sprinter II 300 BW - фото 3
11 091 руб. 
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+ 142 КэтКоинов
Артикул: 231650
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFalcon Eyes
Тип товараСтудийные фотовспышки
Вес, кг2.08
Время перезарядки1
Дисплейесть
Количество ламп в одной вспышке1
Комплектациямоноблок Falcon Eyes Sprinter II 300 BW, провод питания, пластиковый защитный колпак, синхрокабель, лампа пилотного света, руководство по эксплуатации
КреплениеBowens
Ручная регулировка мощностиесть
Совместимые камерыуниверсальная
Тип вспышкистандартная
Импульсный моноблок с байонетом Bowens, мощность 300 Дж. Регулировка от полной до 1/32 мощности, встроенная беспроводная система синхронизации, быстрая перезарядка и моделирующая лампа 150 Вт. Выполнен в алюминиевом корпусе.


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Самовывоз невозможен
Вспышка студийная Falcon Eyes Sprinter II 300 BW - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 11091 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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