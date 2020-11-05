Вспышка студийная Falcon Eyes TE-1200BW v2.0

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|Этот товар можно купить в кредит
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Falcon Eyes
|Тип товара
|Студийные фотовспышки
|Вес, кг
|2.5
|Время перезарядки
|1-2 с
|Высота, см
|14
|Длина, см
|27.5
|Количество ламп в одной вспышке
|1
|Комплектация
|вспышка TE-1200BW V 2.0 с импульсной лампой, галогенная лампа 250 Вт, E27, 220В, рефлектор 175 мм (R-175 BW), защитная крышка-колпак, синхрокабель «Вилка-Джек 3,5» 4 м, силовой кабель 4 м, запасной предохранитель, гарантия и инструкция на русском языке
|Крепление
|Bowens
|Ручная регулировка мощности
|есть
|Совместимые камеры
|универсальная
|Тип вспышки
|стандартная
|Ширина, см
|14
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