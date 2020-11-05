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Вспышка студийная Falcon Eyes TE-900BW v2.0

Артикул: 231646
  • Вспышка студийная Falcon Eyes TE-900BW v2.0 - фото 1
  • Вспышка студийная Falcon Eyes TE-900BW v2.0 - фото 2
  • Вспышка студийная Falcon Eyes TE-900BW v2.0 - фото 3
  • Вспышка студийная Falcon Eyes TE-900BW v2.0 - фото 4
  • Вспышка студийная Falcon Eyes TE-900BW v2.0 - фото 5
  • Вспышка студийная Falcon Eyes TE-900BW v2.0 - фото 6
Вспышка студийная Falcon Eyes TE-900BW v2.0 - фото 1
Вспышка студийная Falcon Eyes TE-900BW v2.0 - фото 2
Вспышка студийная Falcon Eyes TE-900BW v2.0 - фото 3
Вспышка студийная Falcon Eyes TE-900BW v2.0 - фото 4
Вспышка студийная Falcon Eyes TE-900BW v2.0 - фото 5
Вспышка студийная Falcon Eyes TE-900BW v2.0 - фото 6
16 678 руб. 
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+ 226 КэтКоинов
Артикул: 231646
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFalcon Eyes
Тип товараСтудийные фотовспышки
Вес, кг2.5
Время перезарядки1-3 с
Высота, см14
Длина, см27.5
Количество ламп в одной вспышке1
Комплектациявспышка, кабель питания, защитный колпак, синхрокабель, рефлектор, инструкция по эксплуатации, гарантийный талон
КреплениеBowens
Ручная регулировка мощностиесть
Совместимые камерыуниверсальная
Тип вспышкистандартная
Ширина, см14
Серия TE-BW это флагманская серия профессиональных студийных моноблоков Falcon Eyes, рассчитанных на продолжительную эксплуатацию в фотостудиях от сети 220 В или аккумулятора WF-2 при выездных съемках. Стабильность выходных характеристик и продолжительный ресурс работы гарантируются новой микропроцессорной элементной базой. Обновленный модуль ИК-синхронизатора позволяет надежнее принимать сигнал от управляющего импульса. Усовершенствованное микропроцессорное управление для точной настройки. Улучшенная система защиты от перегрева продлевает срок службы лампы.


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Самовывоз невозможен
Вспышка студийная Falcon Eyes TE-900BW v2.0 - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 16678 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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