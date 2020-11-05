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Вспышка студийная Falcon Eyes Ultima 150 SS

Артикул: 231645
Вспышка студийная Falcon Eyes Ultima 150 SS
5 345 руб. 
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Артикул: 231645
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFalcon Eyes
Тип товараСтудийные фотовспышки
Ведущее число43
Вес, кг1.21
Время перезарядки0.3-2 с
Высота, см11.6
Длина, см21
Количество ламп в одной вспышке1
Комплектациявспышка, кабель питания, документация, синхрокабель
КреплениеSS
Ручная регулировка мощностиесть
Совместимые камерыуниверсальная
Тип вспышкистандартная
Ширина, см11.9
Серия Falcon Eyes Ultima SS – это студийные вспышки с байонетом SS и функционалом профессиональных моноблоков. Максимальная мощность моноблока Ultima 150 SS составляет 150 Дж. Байонет SS обеспечивает совместимость с большим ассортиментом светоформирующих насадок. Длина импульса варьируется от 1/800 до 1/2000 с. Время полной зарядки вспышки между импульсами составляет от 0,3 до 2 сек. Мощность импульса регулируется в диапазоне от 1/1 до 1/8 (4 ступени экспозиции), индикация на дисплее 3.0-1.0 с шагом 0.1. Мощность моделирующей лампы регулируется в диапазоне 9 ступеней. Лампа автоматически отключается через 2 часа бездействия, во избежание перегрева. Мощность галогенной лампы – 75 Вт, цоколь G6,35. Корпус моноблока изготовлен из алюминия, байонетное крепление и кронштейн из ударопрочного ABS пластика, все зажимные винты из стали. Наклонный кронштейн поможет надежно закрепить моноблок на стойке, втулка для стоечного пальца изготовлена из алюминиевого сплава. В кронштейне предусмотрено отверстие для установки зонта. Система активного охлаждения вентилятором не даст устройству перегреться при продолжительной работе.


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Вспышка студийная Falcon Eyes Ultima 150 SS - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 5345 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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