Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Falcon Eyes
|Тип товара
|Студийные фотовспышки
|Ведущее число
|58
|Вес, кг
|1.57
|Время перезарядки
|0.4-2.5 с
|Высота, см
|12.7
|Длина, см
|19.8
|Количество ламп в одной вспышке
|1
|Комплектация
|вспышка студийная Falcon Eyes Ultima SL-300 BW, импульсная лампа, моделирующая лампа 150 Вт, Е27, синхрокабель PC Sync-mini jack 3,5 мм, 3 м, кабель питания, 5 м, руководство по эксплуатации, гарантийный талон
|Крепление
|Bowens
|Ручная регулировка мощности
|есть
|Совместимые камеры
|универсальная
|Тип вспышки
|стандартная
|Ширина, см
|12.7
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