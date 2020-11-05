Вспышка студийная Godox DS300II

|Безопасный возврат 14 дней
|Официальная гарантия производителя — 1 год
Покупая в КотоФото - вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
|Этот товар можно купить в кредит
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Godox
|Тип товара
|Студийные фотовспышки
|Ведущее число
|58
|Вес, кг
|1.7
|Время перезарядки
|1 с
|Высота, см
|11.7
|Дисплей
|есть
|Длина, см
|37
|Количество ламп в одной вспышке
|1
|Комплектация
|вспышка студийная Godox Gemini DS300II, стандартный рефлектор, защитный колпак, пилотная лампа, сетевой кабель, руководство по эксплуатации
|Крепление
|Bowens
|Ручная регулировка мощности
|есть
|Совместимые камеры
|универсальная
|Тип вспышки
|стандартная
|Ширина, см
|18.2
Похожие товары
Телефон для звонков в Новосибирске
Круглосуточная горячая линия
8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный
Электронная почта
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.
Оставить отзыв