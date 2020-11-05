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Вспышка студийная Godox QT400IIM высокоскоростная

Артикул: 231631
  • Вспышка студийная Godox QT400IIM высокоскоростная - фото 1
  • Вспышка студийная Godox QT400IIM высокоскоростная - фото 2
Вспышка студийная Godox QT400IIM высокоскоростная - фото 1
Вспышка студийная Godox QT400IIM высокоскоростная - фото 2
36 144 руб. 
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+ 498 КэтКоинов
Артикул: 231631
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендGodox
Тип товараСтудийные фотовспышки
Ведущее число65
Вес, кг2.96
Время перезарядки0.05-0.7 с
Высота, см14
Дисплейесть
Длина, см41
Количество ламп в одной вспышке1
Комплектациявспышка студийная Godox QT1200IIM, рефлектор, стеклянный колпак, защитная крышка-колпак, лампа пилотного света, кабель питания, синхрокабель, руководство по эксплуатации
КреплениеBowens
Ручная регулировка мощностиесть
Совместимые камерыуниверсальная
Тип вспышкистандартная
Ширина, см23
Студийный моноблок Godox QT400IIM разработан для съемки с высокоскоростной синхронизацией, формирования сверхкороткого светового импульса и быстрого времени перезарядки. Godox QT400IIM справится с любой творческой задачей и способен удовлетворить самые высокие требования профессионалов. Мощность вспышки составляет 400 Дж, минимальная длительность импульса до 1/35086 с, а скорость перезарядки всего 0,05–0,7 секунды.


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Самовывоз невозможен
Вспышка студийная Godox QT400IIM высокоскоростная - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 36144 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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