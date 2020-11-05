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Журавль Falcon Eyes LSB-250M

Артикул: 231609
  • Журавль Falcon Eyes LSB-250M - фото 1
  • Журавль Falcon Eyes LSB-250M - фото 2
  • Журавль Falcon Eyes LSB-250M - фото 3
  • Журавль Falcon Eyes LSB-250M - фото 4
  • Журавль Falcon Eyes LSB-250M - фото 5
  • Журавль Falcon Eyes LSB-250M - фото 6
Журавль Falcon Eyes LSB-250M - фото 1
Журавль Falcon Eyes LSB-250M - фото 2
Журавль Falcon Eyes LSB-250M - фото 3
Журавль Falcon Eyes LSB-250M - фото 4
Журавль Falcon Eyes LSB-250M - фото 5
Журавль Falcon Eyes LSB-250M - фото 6
17 981 руб. 
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+ 421 КэтКоинов
Артикул: 231609
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFalcon Eyes
Тип товараЖуравль
Минимальная высота, см117
Максимальная нагрузка, кг6
Амортизаторпружинный
Кран-стойка Falcon Eyes LSB-250M предназначен для установки студийных осветительных приборов под любым углом и в любом направлении. Надежная конструкция крана исключает возможность повреждения осветительного оборудования — все основные узлы и детали (включая зажимы, соединительную муфту, заклепки и кронштейн для противовеса) выполнены из металла. Червячный механизм управляется поворотным колесом и позволит повернуть двухсторонний винт (шпигот) на угол до 170° (по вертикали). Поворот пальца возможен при любой длине перекладины. Для большей мобильности в комплекте крана-стойки предусмотрены ролики диаметром 100 мм, оснащённые тормозом. Для противовеса, в комплектации крана-стойки предусмотрен груз-противовес. На перекладине предусмотрены 4 пластиковые скобы для фиксации провода/кабеля на перекладине и стойке и съёмная обрезиненная рукоятка для удобства. Крепление оборудования осуществляется на двухсторонний винт (шпигот) с резьбой 1/4’’ и 3/8’’. Купить кран-стойку LSB-250M можно порекомендовать фотографам, которые предпочитают использовать универсальные решения и работают в разных жанрах — предметной и макросъёмке, портретной съёмке и т. д.


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Журавль Falcon Eyes LSB-250M - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 17981 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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