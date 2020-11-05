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Зажим Falcon Eyes E-3 угловой для зонта

Артикул: 231594
  • Зажим Falcon Eyes E-3 угловой для зонта - фото 1
  • Зажим Falcon Eyes E-3 угловой для зонта - фото 2
Зажим Falcon Eyes E-3 угловой для зонта - фото 1
Зажим Falcon Eyes E-3 угловой для зонта - фото 2
1 570 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 231594
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFalcon Eyes
Тип товараЗажим
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см15 х 8 х 2,3
Вес, кг0,25
Зажим Falcon Eyes E-3 для зонта с тремя холодными башмаками и двумя отверстиями для зонта предназначен для установки зонта и накамерных вспышек с креплением «холодный» башмак на стандартную стойку для осветителей с установочным диаметром 5/8 дюйма. Для установки зажима на винты с резьбой 1/4 или 3/8 (обычно используется в фотоштативах) в комплекте предусмотрен съёмный переходник, который вкладывается в основание зажима. Винт в основании зажима фиксирует данный переходник, а в случае установки зажима на шпигот 5/8, фиксирует его на стойке. Зажим позволяет повернуть зонт со вспышками на угол ±90°, а зубчатое соединение в шарнире и подпружиненный зажимной барашек надёжно зафиксируют выбранное положение. «Холодные» башмаки зафиксируют вспышки на зажиме с помощью поджимных винтов, пластинчатая пружина точно зафиксирует зонт в отверстии. Корпус зажима и все фиксаторы полностью изготовлены из металла.


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Зажим Falcon Eyes E-3 угловой для зонта - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 1570 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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