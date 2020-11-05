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Комплект оборудования Falcon Eyes BloggerKit 9 для видеосъемки

Артикул: 231491
  • Комплект оборудования Falcon Eyes BloggerKit 9 для видеосъемки - фото 1
  • Комплект оборудования Falcon Eyes BloggerKit 9 для видеосъемки - фото 2
  • Комплект оборудования Falcon Eyes BloggerKit 9 для видеосъемки - фото 3
Комплект оборудования Falcon Eyes BloggerKit 9 для видеосъемки - фото 1
Комплект оборудования Falcon Eyes BloggerKit 9 для видеосъемки - фото 2
Комплект оборудования Falcon Eyes BloggerKit 9 для видеосъемки - фото 3
1 766 руб. 
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Артикул: 231491
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFalcon Eyes
Тип товараКомплект оборудования
Источник питанияUSB
КомплектацияОснование — 1 шт, Штанга с осветителем — 1 шт, Штанга для микрофона — 1 шт, Штанга для смартфона — 1 шт, Адаптер для микрофона — 1 шт, Адаптер для смартфона — 1 шт, Ключ шестигранный — 1 шт, Инструкция по эксплуатации — 1 шт, Гарантийный талон — 1 шт
Вес, кг0,98
Состояние товарановый
Комплект оборудования Falcon Eyes BloggerKit 9 для предназначен для быстрой организации видеосъёмки или трансляции с помощью камеры смартфона. Настольный вариант, используется блогерами, при проведении видеоконференций по скайпу и т. д. Для повышения качества звука можно установить дополнительный микрофон, организовать «правильный» свет с помощью биколорного кольцевого осветителя (биколорный осветитель позволяет добиться естественного цвета лица снимаемого при одновременном использовании ламп накаливания, флюоресцентных ламп, естественного освещения - т. е. источников с разной цветовой температурой). Комплектный бестеневой кольцевой осветитель установлен на гибкую штангу и подключается к любому источнику питания с портом USB. Осветитель снабжен регулировкой яркости (5 ступеней) и цветовой температуры (7 ступеней). Внешний диаметр осветителя — 90 мм. Внутренний диаметр кольца — 48 мм. Количество светодиодов — 24 шт. Высота штанги 58 см. Для установки смартфона в комплекте предусмотрен адаптер. В него можно установить смартфон шириной от 58 мм до 73 мм. Смартфон надёжно фиксируется подпружиненной лапкой адаптера. При помощи цангового зажима адаптер устанавливается на гибкую штангу с шаром (Dшара = 17.5 мм). Высота штанги 38 см. Таким образом, для съёмки камеру смартфона можно установить практически в любом положении. Для записи или трансляции звука, вы можете установить микрофон в комплектный адаптер на гибкой штанге. Адаптер на штанге крепится на резьбе 3/8. Высота штанги 38 см. Все три гибких штанги (с осветителем, адаптером для смартфона и с адаптером для микрофона) крепятся на массивном круглом стальном основании с помощью винтов под шестигранный комплектный ключ. На нижней стороне основания предусмотрена противоскользящая накладка из вспененного материала, которая убережёт, в том числе, стол от возможных царапин. Купить комплект Falcon Eyes BloggerKit 9 для видеосъемки или LIVE трансляции можно посоветовать как блогерам-новичкам, так и профессионалам, которые требовательны к качеству звука и изображения.


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Комплект оборудования Falcon Eyes BloggerKit 9 для видеосъемки - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 1766 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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