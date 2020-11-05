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Лампа импульсная Falcon Eyes RTS9-2820

Артикул: 231420
Лампа импульсная Falcon Eyes RTS9-2820
1 460 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 231420
В наличии
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БрендFalcon Eyes
Тип товараСтудийные фотовспышки
Комплектациялампа, упаковка
Falcon Eyes RTS9-2820 (SS 110-300BJ/SS 110-250DG) – лампа, предназначена для установки во вспышки Falcon Eyes SS 110-300BJ, SS 110-250DG. Используется в качестве импульсного освещения.


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Лампа импульсная Falcon Eyes RTS9-2820 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1460 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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