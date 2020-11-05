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Лампа светодиодная Falcon Eyes miniLight 45B Bi-color LED

Артикул: 231413
  • Лампа светодиодная Falcon Eyes miniLight 45B Bi-color LED - фото 1
  • Лампа светодиодная Falcon Eyes miniLight 45B Bi-color LED - фото 2
  • Лампа светодиодная Falcon Eyes miniLight 45B Bi-color LED - фото 3
  • Лампа светодиодная Falcon Eyes miniLight 45B Bi-color LED - фото 4
Лампа светодиодная Falcon Eyes miniLight 45B Bi-color LED - фото 1
Лампа светодиодная Falcon Eyes miniLight 45B Bi-color LED - фото 2
Лампа светодиодная Falcon Eyes miniLight 45B Bi-color LED - фото 3
Лампа светодиодная Falcon Eyes miniLight 45B Bi-color LED - фото 4
3 034 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 231413
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFalcon Eyes
Тип товараСтудийные фотовспышки
Вес, кг0.3
Высота, см9.4
Дисплейнет
Длина, см14.5
Количество элементов питания2
Комплектациялампа, светофильтр, пульт ДУ, батарейки, документация, упаковка
КреплениеЕ27
Поворотная головканет
Ручная регулировка мощностиесть
Тип вспышкилампа
Тип элементов питанияAAA
Угол освещения90 град.
Ширина, см9.4
Лампа представляет собой легкое и компактное устройство с источником света в виде панели со сверхъяркими светодиодами с дистанционно регулируемой мощностью светового потока и цветовой температурой. Лампу можно установить в любой бытовой светильник с патроном Е27 или в патроны Falcon Eyes серии LH. Диаметр лампы позволяет использовать светомодифицирующие насадки от вспышек Falcon Eyes серии SS (софтбоксы, шторки, рефлекторы). Корпус лампы изготовлен из прочного пластика и алюминиевого сплава. Металлическая часть корпуса предназначена для охлаждения лампы в процессе работы. Лампа оснащена вентилятором для активного охлаждения. Под сменным рассеивателем находятся 96 ярких светодиода с цветовой температурой 3200 - 5600 К и индексом цветопередачи более 90. В комплекте с осветителем идет сменный желтый светофильтр. Лампа оснащена системой беспроводного управления. В комплекте с лампой предусмотрен пульт ДУ, с помощью которого можно менять яркость и цветовую температуру. Также лампы можно объединять в группы (4 группы) и управлять ими независимо друг от друга.


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Самовывоз невозможен
Лампа светодиодная Falcon Eyes miniLight 45B Bi-color LED - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 3034 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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