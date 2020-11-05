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Лампа-вспышка Falcon Eyes SS-50 MR

Артикул: 231408
Лампа-вспышка Falcon Eyes SS-50 MR
3 327 руб. 
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+ 52 КэтКоинов
Артикул: 231408
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFalcon Eyes
Тип товараСтудийные фотовспышки
Вес, кг0.25
Время перезарядки3 с
Высота, см9
Длина, см12
Комплектациялампа, синхрокабель, документация, упаковка
КреплениеЕ27
Ширина, см9
Особенность лампы-вспышки SS-50MR от Falcon Eyes с матированным колпаком сферической формы в том, что она позволяет получить широкий угол освещения и мягкий свет. C этой лампой удобно работать в небольшой студии на предметной или портретной съемке. Мощность лампы-вспышки меняется от 1/8 до максимума с помощью удобного поворотного регулятора с «трещоткой», располагающегося на корпусе лампы. Это дает возможность прорабатывать нужную световую картину при каждой серии кадров. Гнездо для кабеля синхронизатора, кнопка «Test» и регулятор мощности находятся в углублениях по центру корпуса, что дает удобный доступ к управлению лампой. Лампа-вспышка SS-50 MR устанавливается в стандартный патрон E27 с питанием от сети 180~250V.


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Лампа-вспышка Falcon Eyes SS-50 MR - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 3327 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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