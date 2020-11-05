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Главная Фотоаппараты и видеокамеры Фотооборудование Осветители Falcon Eyes Накамерный светодиодный осветитель Falcon Eyes LedPRO 308 bi color

Накамерный светодиодный осветитель Falcon Eyes LedPRO 308 bi color

Артикул: 231401
Накамерный светодиодный осветитель Falcon Eyes LedPRO 308 bi color
5 356 руб. 
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+ 59 КэтКоинов
Артикул: 231401
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFalcon Eyes
Тип товараОсветитель
Тип осветителясветодиодный
Выходная мощность, Вт21
Цветовая температура5600 К, 3300 К
Размеры, см17.8х19.3х4.2
Вес, кг0.4
Falcon Eyes LedPRO 308 bi color легкий и компактный светодиодный накамерный осветитель с регулируемой цветовой температурой, ЖК-экраном, пультом дистанционного управления и наклонным кронштейном. 308 высокоэффективных светодиодов генерируют мягкий световой поток без мерцаний с цветовой температурой 3300К-5600К. Технология производства светодиодов обеспечивает визуально точную цветовую температуру без искажений даже при уменьшении яркости. Осветитель предназначен для использования в фото- и видеосъемке, макросъемке, предметной съемке и других видах съемок.


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Самовывоз невозможен
Накамерный светодиодный осветитель Falcon Eyes LedPRO 308 bi color - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 5356 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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