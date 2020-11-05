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Осветитель светодиодный Falcon Eyes FlatLight 600 LED Bi-color

Артикул: 231359
  • Осветитель светодиодный Falcon Eyes FlatLight 600 LED Bi-color - фото 1
  • Осветитель светодиодный Falcon Eyes FlatLight 600 LED Bi-color - фото 2
  • Осветитель светодиодный Falcon Eyes FlatLight 600 LED Bi-color - фото 3
  • Осветитель светодиодный Falcon Eyes FlatLight 600 LED Bi-color - фото 4
  • Осветитель светодиодный Falcon Eyes FlatLight 600 LED Bi-color - фото 5
  • Осветитель светодиодный Falcon Eyes FlatLight 600 LED Bi-color - фото 6
  • Осветитель светодиодный Falcon Eyes FlatLight 600 LED Bi-color - фото 7
Осветитель светодиодный Falcon Eyes FlatLight 600 LED Bi-color - фото 1
Осветитель светодиодный Falcon Eyes FlatLight 600 LED Bi-color - фото 2
Осветитель светодиодный Falcon Eyes FlatLight 600 LED Bi-color - фото 3
Осветитель светодиодный Falcon Eyes FlatLight 600 LED Bi-color - фото 4
Осветитель светодиодный Falcon Eyes FlatLight 600 LED Bi-color - фото 5
Осветитель светодиодный Falcon Eyes FlatLight 600 LED Bi-color - фото 6
Осветитель светодиодный Falcon Eyes FlatLight 600 LED Bi-color - фото 7
12 030 руб. 
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+ 183 КэтКоинов
Артикул: 231359
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFalcon Eyes
Тип товараОсветитель
Тип осветителясветодиодный
Выходная мощность, Вт36
Регулировка мощностиесть
Цветовая температура3200-5600K
Байонет5/8 дюйм.
Размеры, см25.1х19х4.2
Вес, кг1.25
Осветитель светодиодный Falcon Eyes FlatLight 600 LED Bi-color представляет собой светодиодную панель из 600 светодиодов размером 19,5?17 см с регулируемой цветовой температурой, беспроводным пультом дистанционного управления, 4-лепестковыми шторками и возможностью питания от аккумуляторных батарей серии NP-F. Осветитель подходит для кино- и видеопроизводства, фотографии.


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Самовывоз невозможен
Осветитель светодиодный Falcon Eyes FlatLight 600 LED Bi-color - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 12030 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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