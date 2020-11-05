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Осветитель светодиодный Godox LC500

Артикул: 231356
  • Осветитель светодиодный Godox LC500 - фото 1
  • Осветитель светодиодный Godox LC500 - фото 2
  • Осветитель светодиодный Godox LC500 - фото 3
  • Осветитель светодиодный Godox LC500 - фото 4
  • Осветитель светодиодный Godox LC500 - фото 5
  • Осветитель светодиодный Godox LC500 - фото 6
  • Осветитель светодиодный Godox LC500 - фото 7
  • Осветитель светодиодный Godox LC500 - фото 8
  • Осветитель светодиодный Godox LC500 - фото 9
  • Осветитель светодиодный Godox LC500 - фото 10
Осветитель светодиодный Godox LC500 - фото 1
Осветитель светодиодный Godox LC500 - фото 2
Осветитель светодиодный Godox LC500 - фото 3
Осветитель светодиодный Godox LC500 - фото 4
Осветитель светодиодный Godox LC500 - фото 5
Осветитель светодиодный Godox LC500 - фото 6
Осветитель светодиодный Godox LC500 - фото 7
Осветитель светодиодный Godox LC500 - фото 8
Осветитель светодиодный Godox LC500 - фото 9
Осветитель светодиодный Godox LC500 - фото 10
12 911 руб. 
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+ 141 КэтКоинов
Артикул: 231356
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендGodox
Тип товараОсветитель
Тип осветителясветодиодный
Выходная мощность, Вт18
Цветовая температура3300-5600 K
Размеры, см56.5x5.6x5.5
Вес, кг0.76
Изменяемая цветовая температура (холодный/теплый) и регулируемая яркость — LC500 применим во многих ситуациях, например, при съемке бытовых сцен, селфи, в предметной съемке, на свадебных торжествах, на фотосессиях на природе и т. п.


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Осветитель светодиодный Godox LC500 - подробное описание, характеристики, фото и стоимость указаны на карточке товара. Чтобы купить товар онлайн по цене 12911 руб. в интернет-магазине КотоФото - добавьте товар в корзину. Уточнить детали можете по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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