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Патрон для ламп Falcon Eyes LH2-27SU

Артикул: 231277
  • Патрон для ламп Falcon Eyes LH2-27SU - фото 1
  • Патрон для ламп Falcon Eyes LH2-27SU - фото 2
Патрон для ламп Falcon Eyes LH2-27SU - фото 1
Патрон для ламп Falcon Eyes LH2-27SU - фото 2
750 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 231277
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFalcon Eyes
Тип товараПатрон для ламп
Falcon Eyes LH-27SU-H02 — два патрона для ламп-вспышек на поворотном кронштейне с отверстием для установки зонта. Патроны могут поворачиваться на кронштейне вокруг оси крепления и включаться независимо друг от друга. В патрон устанавливаются ведомые вспышки серий MF и SS (Falcon Eyes SS-50MR, SS-66 и SS-88), а также вспышки других производителей, предназначенные для установки в патрон стандарта Е27. В кронштейн патрона устанавливаются зонты серий UB, UR и URN фирмы Falcon Eyes, а также зонты других производителей. Патрон предназначен для подключения к сети переменного тока 220В 50Гц (комплектуется проводом с вилкой, дина провода 3,4 м). Устанавливается на стандартный стоечный палец или штангу диаметром 5/8.


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Патрон для ламп Falcon Eyes LH2-27SU - по цене 750 руб. в Новосибирске. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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