Перекладина настенная Falcon Eyes WB-2250M (журавль-турник) предназначена для установки осветительного оборудования, используется как одна из составляющих частей в различных конструкциях при построении схемы освещения. Крепится к стене, для установки требуются крепежные приспособления (в комплект не входят). Червячный механизм управляется поворотными колесами, слева и справа от перекладины и позволит повернуть двухсторонний винт (шпигот) на угол до 170°. Поворот пальца возможен при любой длине перекладины. Надежность и долговечность подвижных частей перекладины обеспечивают металлические шарниры, отсутствие пластика в элементах несущих нагрузку. На перекладине предусмотрены три пластиковые скобы для фиксации провода/кабеля на перекладине. Крепление оборудования осуществляется на двухсторонний винт (шпигот) с резьбой 1/4’’ и 3/8’’. При необходимости (например , при окончании съёмки) перекладину можно сложить и повернуть влево или вправо - она будет практически прижата к стене. Купить перекладину настенную Falcon Eyes WB-2250M можно порекомендовать фотомастерам, которые работают в различных жанрах (предметка , портрет и тп) и предпочитают иметь свободное пространство в студии для быстрой смены ракурса съемки или схемы освещения.