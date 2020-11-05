8(383)207-84-47
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Синхронизатор радио Falcon Eyes RF-601DR приемник

Артикул: 231159
Синхронизатор радио Falcon Eyes RF-601DR приемник
400 руб. 
Купить
Артикул: 231159
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендFalcon Eyes
Тип товараСинхронизаторы
RF-601DR — дополнительный приемник для комплекта радиосинхронизации RF-601DR, предназначен для «поджига» дополнительной студийной вспышки. Радиоприемник работает от двух батарей типа ААА, что обеспечивает безопасность использования, а низкое потребление энергии позволяет непрерывно производить до 30 000 запусков вспышки. Сигнал передается на осветитель по синхрокабелю с разъемом джек 6,3 мм (в комплекте переходник на мини-джек 3,5 мм). Приемник невосприимчив к помехам, имеет низкое потребление энергии и короткое время реакции. Выполняя декодирование с помощью интегральной схемы, имея высокую устойчивость к помехам и высокую скорость синхронизации, равную 1/1000 с, радиоприемник удовлетворяет всем требованиям к синхронизации камер.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Синхронизатор радио Falcon Eyes RF-601DR приемник - стоимость товара 400 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Новосибирске

8 (383) 207-84-47

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...