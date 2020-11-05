Фон Falcon Eyes DW-023 DW-3060

Фон DW-023 DW-3060 тканевый фон, не подвержен истиранию, прочный и легкий, занимает мало места в сложенном виде, благодаря чему успешно применяется не только в студии, но и на выездной съемке. Поверхность ткани обеспечивает отсутствие бликов, вызывающих паразитную засветку, при фотосъемке с любыми схемами освещения. Фон изготовлен из цельного полотна, с нанесенным вручную абстрактным узором, который создаст необходимое настроение фотографии. Фон имеет прошитый рукав для крепления на перекладине, легко складывается для транспортировки.