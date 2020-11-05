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Штатив Falcon Eyes МТ-125

Артикул: 230817
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
80 руб. 
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Артикул: 230817
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендFalcon Eyes
Тип товараТрипод настольный
Максимальная нагрузка, кг0.6
Головка в комплектенет
Сменная площадканет
Материалметалл
Уровеньнет
Длина в сложенном состоянии, см12
Макс. рабочая высота с центральной штангой, см12.5
Вес, кг0.05
Falcon Eyes MT-125 — это практичный настольный трипод на гибких металлических ножках. Малый вес, компактные размеры, удобство использования и привлекательная цена делают этот штатив популярным среди обладателей небольших любительских камер. MT-125 поместится в любой сумке и всегда будет под рукой. Гибкие металлические ножки с памятью положения. Резиновые наконечники делают штатив устойчивыми не царапают поверхность, на которой он установлен. Головка снабжена клипсой, которая позволяет закрепить штатив на ремне или в кармане сумки, рубашки и т. д. На площадке под камеру находится стандартный винт диаметром 1/4 дюйма.


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Самовывоз невозможен
Штатив Falcon Eyes МТ-125 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 80 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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