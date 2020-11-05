Маска-филлер для волос Esthetic House CP-1 3 Sec Hair Ringer Hair Fill-up Ampoule, 20шт*13мл

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|Бренд
|Esthetic House
|Тип товара
|Маски для волос
|Тип средства
|маска для волос
|Тип волос
|сухие, поврежденные, окрашенные
|Пол
|для всех
|Эффект от использования
|восстанавливающий, питающий, смягчающий, увлажняющий, разглаживающий
|Применение
|смешайте маску-филлер наполовину с водой до кремовой консистенции. Нанесите на чистые влажные пряди по всей длине, не затрагивая корни волос и кожу головы. Равномерно распределите средство и оставьте на полчаса, после чего смойте
|Коллекция
|Esthetic House CP-1 3 Sec Hair Ringer Hair Fill-up Ampoule
|Страна бренда
|Южная Корея
|Объем
|20x13 мл
|Активные компоненты
|пантенол, шёлк, кератин, керамиды, коллаген
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