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Набор инструментов Вихрь 1/2 , 1/4 , CrV, пластиковый кейс 76 предм

Артикул: 230673
  • Набор инструментов Вихрь 1/2 , 1/4 , CrV, пластиковый кейс 76 предм - фото 1
  • Набор инструментов Вихрь 1/2 , 1/4 , CrV, пластиковый кейс 76 предм - фото 2
  • Набор инструментов Вихрь 1/2 , 1/4 , CrV, пластиковый кейс 76 предм - фото 3
  • Набор инструментов Вихрь 1/2 , 1/4 , CrV, пластиковый кейс 76 предм - фото 4
  • Набор инструментов Вихрь 1/2 , 1/4 , CrV, пластиковый кейс 76 предм - фото 5
  • Набор инструментов Вихрь 1/2 , 1/4 , CrV, пластиковый кейс 76 предм - фото 6
Набор инструментов Вихрь 1/2 , 1/4 , CrV, пластиковый кейс 76 предм - фото 1
Набор инструментов Вихрь 1/2 , 1/4 , CrV, пластиковый кейс 76 предм - фото 2
Набор инструментов Вихрь 1/2 , 1/4 , CrV, пластиковый кейс 76 предм - фото 3
Набор инструментов Вихрь 1/2 , 1/4 , CrV, пластиковый кейс 76 предм - фото 4
Набор инструментов Вихрь 1/2 , 1/4 , CrV, пластиковый кейс 76 предм - фото 5
Набор инструментов Вихрь 1/2 , 1/4 , CrV, пластиковый кейс 76 предм - фото 6
6 830 руб. 
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+ 100 КэтКоинов
Артикул: 230673
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендВихрь
Тип товараНабор инструментов
Количество имбусовых ключей6
Аксессуары в комплектеудлинитель для головок, шарнир карданный для головок
Мин. размер торцевых головок, мм4
Шлицы биткрестообразный (PH), прямой (SL), Torx (T/TX)
Упаковкакейс
Тип головокторцевые, удлиненные, свечные
Тип гаечных ключейкомбинированные
Посадка головок1/2, 1/4
Посадка бит1/4
Оснастка в комплектебиты, торцевые головки
Наконечники головок6-гранный
Наконечник имбусового ключашестигранный (HEX)
Макс. размер торцевых головок, мм32
Мин. размер гаечных ключей, мм10
Вес набора, кг5,7
Макс. размер гаечных ключей, мм19
Количество торцевых головок, шт33
Количество сверл, штнет
Количество предметов, шт76
Количество отверток, шт4
Количество зубил, штнет
Количество гаечных ключей, шт8
Количество бит, шт14
Инструменты в комплектемолоток, отвертки, рукоять для бит, вороток для головок, трещотка, ключ переставной гаечный, ключи имбусовые (шестигранные)
Шлицы отвертоккрестообразный (PH), прямой (SL)
Материал инструмента — CrV. Кол-во в наборе — 76 шт. Материал кейса — Пластик. Состав: Ключ трещоточный 1/2 CrV, PP+TPR. Ключ трещоточный 1/4 CrV, PP+TPR. Головки торцевые 1/2 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 CrV. Головки торцевые 1/4 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 CrV. Головки торцевые 1/4, удлиненные 5, 6, 7, 8, 10 CrV. Ключи комбинированные 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 CrV. Кардан 1/2 CrV. Кардан 1/4 CrV. Удлинитель 1/2 125, 250мм CrV. Удлинитель 1/4 75мм CrV. Отвертка-держатель 1/4 CrV. Переходник для бит 1/4 CrV. Набор шестигранных ключей CrV 1.5мм, 2.0мм, 3мм, 5 мм, 6 мм, 7мм. Углеродистая сталь. Головки свечные 16 мм и 21 мм. Адаптер 3/8* 1/2. Adapter3/8 * 1/2 CrV. Биты S2 1/4 Т10, Т15, Т20, Т25, Т27, Т30, T40 SL3, SL4, SL5, SL6 PH1, PH2, PH3. Пассатижи Углеродистая сталь. Клещи переставные Углеродистая сталь. Молоток, масса головки 0,3 кг. DIN1041. Отвертки SL6х100, SL6,5х38 инструментальная сталь S2 PH2x38, PH2x100, PH3x200.


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Набор инструментов Вихрь 1/2 , 1/4 , CrV, пластиковый кейс 76 предм - стоимость товара 6830 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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