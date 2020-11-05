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Главная Фотоаппараты и видеокамеры Устройства звукозаписи Boya Гибкий микрофон Boya BY-UM2 с 3,5 мм разъёмом TRS (для беспроводных микрофонов BOYA) Конденсаторный. Всенаправленный. 35 Гц-18кГц,

Гибкий микрофон Boya BY-UM2 с 3,5 мм разъёмом TRS (для беспроводных микрофонов BOYA) Конденсаторный. Всенаправленный. 35 Гц-18кГц,

Артикул: 230542
  • Гибкий микрофон Boya BY-UM2 с 3,5 мм разъёмом TRS (для беспроводных микрофонов BOYA и аналог.) Конденсаторный. Всенаправленный. 35 Гц-18кГц, - фото 1
  • Гибкий микрофон Boya BY-UM2 с 3,5 мм разъёмом TRS (для беспроводных микрофонов BOYA и аналог.) Конденсаторный. Всенаправленный. 35 Гц-18кГц, - фото 2
Гибкий микрофон Boya BY-UM2 с 3,5 мм разъёмом TRS (для беспроводных микрофонов BOYA и аналог.) Конденсаторный. Всенаправленный. 35 Гц-18кГц, - фото 1
Гибкий микрофон Boya BY-UM2 с 3,5 мм разъёмом TRS (для беспроводных микрофонов BOYA и аналог.) Конденсаторный. Всенаправленный. 35 Гц-18кГц, - фото 2
1 590 руб. 
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Артикул: 230542
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBoya
Тип товараМикрофон
Диаграмма направленностивсенаправленный
Питаниефантомное
Подключениепроводное
Частотный диапазон35-18000 Гц
Чувствительность-30 дБ +/- 3 дБ
Комплектациямикрофон, инструкция
Оснащенный разъёмом TRS фиксирующим механизмом, гибким кабелем, не требующим настройки и в металлическом корпусе. BOYA BY-UM2 может работать с микрофонными системами BOYA BY-WM8 PRO, BY-WFM12, BY-VM600 и другими. Также совместим с продукцией других производителей.


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Гибкий микрофон Boya BY-UM2 с 3,5 мм разъёмом TRS (для беспроводных микрофонов BOYA) Конденсаторный. Всенаправленный. 35 Гц-18кГц, - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1590 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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