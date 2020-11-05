Цифровой фотоаппарат Panasonic Lumix DC-G90 Kit 12-60mm f/3.5-5.6 ASPH. POWER O.I.S. Lens

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Panasonic
|Тип товара
|Цифровой фотоаппарат со сменной оптикой
|Разрешение матрицы, Мпикс
|16
|Физический размер матрицы
|17.3x13.0 мм
|Bluetooth
|есть
|Габариты (ШхВхГ)
|130.4x93.5x77.4 мм
|Комплектация
|фотоаппарат, литий-ионный аккумулятор DMW-BLC12, сетевой адаптер, USB кабель, плечевой ремень, заглушка байонетного гнезда, крышка горячего башмака
|Светочувствительность
|200-25600 ISO
|Объектив в комплекте
|есть
|Встроенная вспышка
|да
|Крепление внешней вспышки
|башмак
|Формат аккумулятора
|свой собственный
|Тип карт памяти
|SD, SDHC, SDXC
|Тип видоискателя
|электронный
|Состояние товара
|новый
|Система стабилизации изображения
|оптическая
|Цвет
|черный
|GPS
|нет
|Интерфейсы
|вход для микрофона 3.5 мм, выход на наушники 3.5 мм, вход для пульта ДУ 2.5 мм, HDMI, USB 2.0, Wi-Fi, Bluetooth
|Влагозащита
|есть
|Wi-Fi
|есть
|Скорость серийной съемки
|9 кадр./сек
|Запись видео
|есть
|Максимальное разрешение видеосъемки
|3840x2160
|Размер дисплея, дюйм
|3
|Разрешение дисплея (точек)
|1240000
|Тип дисплея
|ЖК, поворотный, сенсорный
|Вес, кг
|0.536
Телефон для звонков в Новосибирске
Круглосуточная горячая линия
8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный
Электронная почта
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.
Оставить отзыв