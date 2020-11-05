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Главная Фотоаппараты и видеокамеры Устройства звукозаписи Zoom Многофункциональная цифровая консоль Zoom L-20 LIVETRAK для микширования, звукозаписи, мониторинга

Многофункциональная цифровая консоль Zoom L-20 LIVETRAK для микширования, звукозаписи, мониторинга

Артикул: 230532
  • Многофункциональная цифровая консоль Zoom L-20 LIVETRAK для микширования, звукозаписи, мониторинга - фото 1
  • Многофункциональная цифровая консоль Zoom L-20 LIVETRAK для микширования, звукозаписи, мониторинга - фото 2
  • Многофункциональная цифровая консоль Zoom L-20 LIVETRAK для микширования, звукозаписи, мониторинга - фото 3
  • Многофункциональная цифровая консоль Zoom L-20 LIVETRAK для микширования, звукозаписи, мониторинга - фото 4
  • Многофункциональная цифровая консоль Zoom L-20 LIVETRAK для микширования, звукозаписи, мониторинга - фото 5
  • Многофункциональная цифровая консоль Zoom L-20 LIVETRAK для микширования, звукозаписи, мониторинга - фото 6
  • Многофункциональная цифровая консоль Zoom L-20 LIVETRAK для микширования, звукозаписи, мониторинга - фото 7
Многофункциональная цифровая консоль Zoom L-20 LIVETRAK для микширования, звукозаписи, мониторинга - фото 1
Многофункциональная цифровая консоль Zoom L-20 LIVETRAK для микширования, звукозаписи, мониторинга - фото 2
Многофункциональная цифровая консоль Zoom L-20 LIVETRAK для микширования, звукозаписи, мониторинга - фото 3
Многофункциональная цифровая консоль Zoom L-20 LIVETRAK для микширования, звукозаписи, мониторинга - фото 4
Многофункциональная цифровая консоль Zoom L-20 LIVETRAK для микширования, звукозаписи, мониторинга - фото 5
Многофункциональная цифровая консоль Zoom L-20 LIVETRAK для микширования, звукозаписи, мониторинга - фото 6
Многофункциональная цифровая консоль Zoom L-20 LIVETRAK для микширования, звукозаписи, мониторинга - фото 7
72 100 руб. 
Купить
+ 129 КэтКоинов
Артикул: 230532
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендZoom
Тип товараКонсоль
Вес, кг3.71
Размеры (ШхВхТ)44.5x38.8x8.3 см
Комплектацияконсоль, упаковка
Zoom LiveTrak L-20 - цифровой рекордер (20 каналов, запись на SD), микшерный пульт (16 моно и 2 стерео), USB аудио интерфейс (22 входа/4 выхода), 24-bit/96kHz, 6 мониторных выходов, встроенные эффекты, talkback-микрофон. Zoom LiveTrak L-20 - Mix, Record, Monitor, Playback, Remix. Zoom LiveTrak L-20 - цифровая консоль / рекордер, позволяющая микшировать живые выступления и записывать до 20 дискретных каналов, одновременно создавая до шести независимых мониторных миксов. Zoom L-20 - продолжение линейки LiveTrak в которую уже входит Zoom LiveTrak L-12


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Многофункциональная цифровая консоль Zoom L-20 LIVETRAK для микширования, звукозаписи, мониторинга - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 72100 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(383)207-84-47 в Новосибирске.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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